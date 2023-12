Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, tình hình nhân đạo ở Myanmar ngày càng diễn biến trầm trọng sau gần 3 năm xảy ra chính biến.

Nhiều người dân Myanmar phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ảnh minh họa, nguồn Eleven Media

Trong năm 2023, các cuộc giao tranh, đụng độ quân sự đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và rơi vào tình trạng mất an toàn về nơi cư trú. Khoảng 18,6 triệu người, gần 1/3 dân số Myanmar, cần nhận hỗ trợ nhân đạo, nhiều hơn 1 triệu người so với năm 2022 và cao gấp gần 19 lần so với giai đoạn trước khi xảy ra chính biến.

Báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều hộ gia đình ở Myanmar phải đối mặt với tình trạng khó khăn về kinh tế-tài chính, thiếu lương thực-thực phẩm, dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng.

Đặc biệt, ngoài phụ nữ và người già, trẻ em cũng là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi trở thành người vô gia cư, mất khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và suy dinh dưỡng. Khoảng 6 triệu trẻ em hiện đang cần được hỗ trợ và cần được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm, bao gồm cả việc bị các nhóm vũ trang ở Myanmar tuyển dụng, huấn luyện trở thành các binh lính.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết các tổ chức nhân đạo đã lên kế hoạch cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho 5,3 triệu người Myanmar trong năm 2024 với khoản tiền hỗ trợ lên đến gần 1 tỷ USD.