Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo cho Syria

Ngày 10/7, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo qua biên giới cho Syria, trong bối cảnh các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bất đồng xung quanh việc gia hạn hoạt động của hai cửa khẩu biên giới để cung cấp hàng viện trợ nhân đạo xuyên quốc gia cho Syria.

Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Stephane Dujarric, viện trợ nhân đạo xuyên quốc gia cho Syria cần phải tăng cường thay vì bị hạn chế.

HĐBA họp trực tuyến (nguồn Skynews).

Trước đó, hôm 8/7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thất bại trong việc thông qua nghị quyết gia hạn hoạt động của cơ chế vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho Syria từ quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do Bỉ và Đức đề xuất, gia hạn hoạt động của hai cửa khẩu Bab al-Hawa và Bab Al-Salam ở biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp hàng viện trợ nhân đạo xuyên quốc gia, trong khi các nước phương Tây đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất về việc chỉ duy trì một cửa khẩu duy nhất.

Được biết, cơ chế vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và y tế cho Syria thông qua hai cửa khẩu biên giới Bab al-Salam và Bab al-Hawa sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày 10/7/2020. Để tiếp tục cung cấp hàng viện trợ nhân đạo theo những tuyến đường này, cần có sự gia hạn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc./.