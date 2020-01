Liên quân ngừng đào tạo và hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq

Các binh sĩ Mỹ. Ảnh minh họa: AP.

Liên minh quân sự quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu hôm nay (5/1) thông báo tạm dừng việc đào tạo và hỗ trợ cho các lực lượng an ninh Iraq, do các vụ tấn công tên lửa “lặp đi lặp lại” nhằm vào các căn cứ quân sự có binh sĩ liên quân đồn trú xảy ra thời gian gần đây.



Trong 1 tuyên bố, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu khẳng định, ưu tiên hàng đầu của họ hiện nay là bảo vệ sự an toàn cho toàn bộ các nhân viên và binh sĩ thuộc Liên quân. Việc ngừng hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq xuất phát từ nguyên nhân xảy ra các cuộc tấn công thường xuyên của nhóm vũ trang Kata'ib Hezbollah được cho là thân với Iran trong 2 tháng gần đây khiến nhiều nhân viên an ninh Iraq và 1 người Mỹ thiệt mạng.

Thay vì huấn luyện, hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố, Liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ./.