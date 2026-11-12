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Liên tiếp xảy ra các vụ cướp tàu tại eo biển Malacca và Singapore

Thứ Năm, 11:09, 12/11/2026
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VOV.VN - Chỉ trong 9 ngày đầu tháng 11/2026, ba vụ cướp tàu liên tiếp xảy ra tại eo biển Malacca và Singapore, khiến một thuyền viên bị thương, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng các vụ cướp trên tuyến hàng hải huyết mạch của khu vực.

 

Theo thông báo ngày 11/11 của Trung tâm Chia sẻ thông tin (ISC) thuộc Hiệp định Hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP), ba vụ cướp xảy ra trong các ngày 2, 4 và 10/11 đã nâng tổng số vụ việc được ghi nhận tại khu vực eo biển Malacca và Singapore từ đầu năm 2026 đến nay lên 28 vụ.

lien tiep xay ra cac vu cuop tau tai eo bien malacca va singapore hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Cụ thể, hai vụ cướp xảy ra vào các ngày 2/11 và 4/11 đều nhằm vào tàu chở hàng rời, trong khi vụ thứ ba xảy ra vào sáng 10/11 liên quan đến một tàu chở dầu. Trong ba vụ cướp, một thuyền viên bị thương, trong khi hai vụ còn lại không ghi nhận thương vong. Các đối tượng đã đánh cắp phụ tùng động cơ trên hai trong số ba tàu bị cướp.

Trung tâm Chia sẻ thông tin (ISC) thuộc Hiệp định Hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP) cho biết, mặc dù số vụ cướp tàu tại khu vực đã giảm đáng kể trong giai đoạn từ tháng 1-10/2026, nhưng việc liên tiếp xảy ra ba vụ cướp trong thời gian ngắn là diễn biến đáng lo ngại, đồng thời cảnh báo nguy cơ tiếp tục xuất hiện các vụ cướp tương tự.

Trước diễn biến mới, ReCAAP ISC kêu gọi các quốc gia ven biển tăng cường tuần tra, giám sát vùng biển thuộc phạm vi quản lý, đồng thời cần nhanh chóng triển khai biện pháp ứng phó với các vụ việc được tàu thuyền thông báo. Cơ quan này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin nhằm truy bắt thủ phạm.

Đối với các tàu thuyền hoạt động trong khu vực, ReCAAP ISC khuyến cáo duy trì cảnh giác cao độ, đặc biệt vào ban đêm, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa như lắp đặt camera giám sát tại những vị trí mà đối tượng có thể lợi dụng để đột nhập lên tàu.

PV/VOV-Bangkok
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