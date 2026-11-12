Litva và Latvia lần đầu tiên tổ chức diễn tập sơ tán người dân xuyên biên giới

Theo thông báo của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Litva, nước này và Latvia đã tổ chức cuộc diễn tập sơ tán dân thường xuyên biên giới đầu tiên nhằm đánh giá thực tế khả năng phối hợp di chuyển người dân sang nước láng giềng khi xảy ra khủng hoảng quy mô lớn.

Ảnh minh họa: Reuters

Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 100 tình nguyện viên, trong đó những tình nguyện viên được di chuyển bằng xe buýt qua biên giới Litva - Latvia theo cả hai hướng để kiểm tra quy trình sơ tán. Trong quá trình này, các cơ quan chức năng cũng thử nghiệm toàn bộ chuỗi quy trình gồm cảnh báo công cộng, đăng ký, vận chuyển, tiếp đón, bố trí chỗ ở tạm thời và cung cấp thực phẩm.

Kịch bản của cuộc diễn tập giả định một mối đe dọa không xác định ở khu vực Baltic leo thang, khiến các nhà chức trách quyết định tiến hành sơ tán tự nguyện, mang tính phòng ngừa đối với các nhóm ưu tiên sang quốc gia láng giềng. Các nhà chức trách cũng kiểm tra việc chia sẻ thông tin, điều phối giao thông và cung cấp dịch vụ thiết yếu trong trường hợp gián đoạn điện hoặc thông tin liên lạc.

Phó giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Litva Kęstutis Agintas nhấn mạnh, năm nay Litva đã phê duyệt kế hoạch sơ tán dân cư chi tiết, tuy nhiên việc kiểm tra sự chuẩn bị trong thực tế cũng rất quan trọng. Theo ông, trong trường hợp khủng hoảng quy mô lớn, việc sơ tán dân cư có thể vượt qua biên giới các quốc gia, do đó cần có sự phối hợp hành động của các cơ quan chức năng từ trước. Những cuộc diễn tập này cho phép kiểm tra sự hợp tác giữa Litva và Latvia, đánh giá những khó khăn có thể phát sinh và chuẩn bị tốt hơn trước các mối đe dọa thực tế.

Các cuộc diễn tập này là một phần của dự án chung Litva - Latvia có tên “MassMovement”. Dự án nhằm thiết lập các quy trình sơ tán quy mô lớn phối hợp qua biên giới, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó chung trước các tình huống khủng hoảng đòi hỏi di chuyển dân cư lớn.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Latvia và Litva ngày càng lo ngại về các mối đe dọa trong tương lai. Trước đó, vào tháng 10 vừa qua, Latvia cũng đã mở rộng quyền hạn an ninh biên giới của mình, cho phép lực lượng biên phòng sử dụng súng và các biện pháp vũ lực khác để bảo vệ cơ sở hạ tầng biên giới.