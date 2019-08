Lo bị vỡ nợ, Papua New Guinea đề nghị Australia hỗ trợ 1,5 tỉ AUD

Trong bối cảnh ngân sách thâm hụt trầm trọng và có nguy cơ vỡ nợ, chính phủ Papua New Guinea mới đây đã lên tiếng đề nghị Australia hỗ trợ 1,5 tỷ AUD giúp nước này đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Phát biểu trong cuộc gặp mới đây với Thủ tướng Australia Scott Morrison, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Papua New Guinea Wera Mori đã đề nghị Australia xem xét khoản hỗ trợ ngân sách trực tiếp lên đến 1,5 tỷ AUD để nước này có đủ năng lực tài chính cung cấp các dịch vụ cho người dân, chống tham nhũng và làm đường giao thông tại những vùng sâu vùng xa. Ông Mori khẳng định, Papua New Guinea sẽ không sử dụng khoản vay từ Australia để trả nợ nước ngoài và nước này phải được tham gia đàm phán về hình thức thanh toán khoản vay này.

Trong một tuyên bố vào hôm nay (20/8), quyền lãnh đạo Công đảng đối lập tại Australia Richard Marles đã kêu gọi chính phủ xem xét rất cẩn thận khoản vay 1,5 tỷ AUD của Papua New Guinea và Australia cần phải làm nhiều hơn cho lợi ích của nước này ở Thái Bình Dương.

Theo ông Shane McLeod, một nhà nghiên cứu của Viện Lowy, trong khoảng 20 năm trở lại đây, Australia đã không hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho Papua New Guinea mà thông qua các tổ chức quốc tế, chủ yếu là Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Papua New Guinea rất muốn nhận hỗ trợ trực tiếp từ Australia để cơ cấu lại ngân sách. Quy mô nợ nước ngoài của Papua New Guinea hiện chiếm gần 33% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Nếu cơ cấu lại được khoản nợ này, Papua New Guinea sẽ có thể kiểm soát được chi tiêu và cân bằng ngân sách tổng thể.

Theo số liệu của Viện Lowy, trong năm 2017, Trung Quốc cam kết cho Papua New Guinea vay 3,9 tỷ USD, bao gồm 3,5 tỷ USD cho một dự án đường bộ quốc gia. Australia hiện là nước viện trợ phát triển chính thức lớn nhất cho Papua New Guinea với số tiền hàng năm lên đến gần 610 triệu AUD.

Đầu tháng 8 này, Văn phòng Thủ tướng Papua New Guinea cho biết, nước này đã đề nghị Trung Quốc tái cấp vốn để thanh toán khoản nợ quốc gia lên đến gần 12 tỷ AUD. Tuy nhiên, ngay sau đó Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đã phủ nhận thông tin cho rằng nước này đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Trung Quốc./.