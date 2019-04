Lộ diện nghi phạm vụ xả súng giáo đường Do Thái ở Poway (Mỹ)

Nghi phạm này là John T. Earnest, 19 tuổi, một sinh viên khoa điều dưỡng đang theo học tại Đại học bang California. Được biết Earnest chưa có tiền án tiền sự. Theo nguồn tin cảnh sát cung cấp, nghi phạm là một cư dân sống tại San Dieogo, đã mang theo súng trường bán tự động kiểu AR-15 để thực hiện vụ tấn công.

Nghi phạm vụ xả súng nhằm vào một giáo đường Do Thái ở thị trấn Poway là một sinh viên điều dưỡng 19 tuổi. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm và đang tiến hành thẩm vấn.

Bốn nạn nhân trong vụ việc đã nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm y tế Palomar để được điều trị các vết thương do đạn bắn. Một trong số họ là một phụ nữ lớn tuổi, sau đó đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

