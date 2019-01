Lộ diện người thứ 3 xen vào hôn nhân của tỷ phú giàu nhất thế giới?

Theo Daily Mail, sau tuyên bố ly hôn với người vợ sau 25 năm chung sống, có nhiều tin đồn cho rằng ông chủ Amazon Jeff Bezos, 54 tuổi, đã qua lại với Lauren Sanchez, cựu MC truyền hình trong 8 tháng qua. Ảnh Lauren Sanchez (ngoài cùng bên trái): New York Times. Trang National Enquirer cho biết họ đã âm thầm theo dõi trong 4 tháng về những tin đồn xung quanh việc Bezos và Sanchez có quan hệ tình cảm. Ảnh: FilmMagic. Trang tin này cho biết, hai người đã hẹn hò tại nhiều địa điểm ở 5 bang của Mỹ. Thậm chí Bezos còn dùng máy bay riêng để đưa tình nhân đến những địa điểm đặc biệt. Ảnh Sanchez và chồng: Getty. Theo National Enquirer mối quan hệ giữa Jeff và Lauren có thể là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân 25 năm của Giám đốc điều hành Amazon đổ vỡ. Ảnh Sanchez và chồng: Getty. Sanchez đã kết hôn với nhà quản lý nghệ sĩ Hollywood Patrick Whitesel từ năm 2005 và có ba con. Ảnh: WireImage. Vợ chồng Sanchez từng xuất hiện cùng Bezos tại một bữa tiệc ở Los Angeles năm 2016. Ảnh: Daily Mail. Một nguồn tin giấu tên nói với Page Six rằng vợ chồng Sanchez đã ly thân trong những tháng gần đây. Ảnh: Getty. Sanchez, 49 tuổi, từng dẫn chương trình Good Day LA của Fox và tham gia talk show của Larry King. Ảnh: Getty. Sanchez từng xuất hiện trong một số phim như Batman Begins và Fantastic Four. Ảnh: Variety. Sanchez từng được tạp chí People bình chọn là một trong 50 phụ nữ đẹp nhất thế giới. Ảnh: assignmentx. Jeff Bezos và vợ ngày 9/1 thông báo trên Twitter rằng họ sẽ ly hôn sau một quãng thời gian ly thân. Hai người có 4 người con và khẳng định họ sẽ tiếp tục là bạn bè. Ảnh: Getty. Jeff và MacKenzie gặp nhau khi họ cùng làm việc tại công ty quản lý đầu tư D.E. Shaw và tổ chức đám cưới năm 1993. Ảnh: AP. Một năm sau, Bezos thành lập đế chế thương mại điện tử Amazon. MacKenzie từng làm kế toán cho Amazon và là một trong những nhân viên đầu tiên của công ty. Ảnh: MEGA. Ông chủ Amazon hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 137 tỷ USD. Ảnh: REX/Shutterstock. Nếu cả hai chia đều tài sản, MacKenzie có thể trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới với 69 tỷ USD. Ảnh: AFP/Getty./.

