Loạt cuộc gặp riêng mở màn đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các quan chức cấp cao Iran ngày 21/6 đã tới Thụy Sĩ để chính thức khởi động vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Tehran. Trước khi bước vào các cuộc tiếp xúc đa phương, hàng loạt cuộc gặp song phương và riêng rẽ giữa các bên đã được tổ chức nhằm tạo đà cho tiến trình thương lượng.

Ông Vance đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế lục quân Asim Munir, người được xem là nhân vật trung gian quan trọng giữa Washington và Tehran trong suốt thời gian xảy ra xung đột.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước thềm đàm phán với Iran tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock, Thụy Sĩ, ngày 21/6/2026. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Tehran, cùng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Các nhà trung gian từ Qatar cũng có mặt tại khu nghỉ dưỡng bên hồ Lucerne để tham gia thúc đẩy đối thoại. Theo kế hoạch, các quan chức Iran sẽ tiếp tục họp riêng với các đại diện Pakistan và Qatar trước khi tham gia cuộc họp 4 bên có sự góp mặt của phái đoàn Mỹ.

Bên lề hội nghị, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã gặp Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis. IAEA được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào đạt được giữa Mỹ và Iran.

Phát biểu trước các cuộc gặp tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington mong muốn tận dụng cơ hội hiện nay để tạo ra bước ngoặt trong quan hệ với Iran và khu vực Trung Đông.

“Câu hỏi đặt ra lúc này là chúng ta còn có thể đạt được thêm điều gì cùng nhau? Liệu chúng ta có thể mở ra một trang mới hay không? Chúng ta có thể thay đổi vĩnh viễn các mối quan hệ ở Trung Đông hay sẽ quay trở lại cách làm cũ - điều không phải lựa chọn ưu tiên của chúng tôi, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra”, ông Vance nói.

Các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ được triển khai trên cơ sở khuôn khổ thỏa thuận tạm thời mà Mỹ và Iran ký kết trong tuần này. Theo đó, các nhà đàm phán hai bên sẽ có khoảng 60 ngày để thống nhất những chi tiết kỹ thuật liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, một vấn đề được cho là có tác động lớn tới an ninh toàn cầu và thị trường năng lượng thế giới.