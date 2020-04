Lời cảm ơn từ những ban công trong cuộc chiến chống Covid-19

Trong bối cảnh gần 60% người dân trên thế phải tự cách ly tại nhà do đại dịch Covid-19, thì những chiếc cửa sổ hay ban công đã trở thành sân khấu bất đắc dĩ. Không có tiếng hò reo cổ vũ, cũng không có ánh sáng lung linh, nhưng những sân khấu này lại hết sức ấm áp tình người, cổ vũ tinh thần lẫn nhau cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Giữa đại dịch Covid-19, các ban công đã trở thành sân khấu “bất đắc dĩ” gắn kết mọi người - nơi tiếng hát của sự đồng lòng và sẻ chia được cất lên. Ảnh: Reuters

“Một sự khởi đầu mới cho thành phố

Và rồi New York sẽ làm được thôi".

Đó là những ca từ trong bài hát “New York, New York” nổi tiếng của Frank Sinatra đã được hàng nghìn người dân thành phố New York tối 16/4 cất vang trong khoảng 10 phút từ những khung cửa sổ và ban công, thay lời muốn nói gửi tới các y bác sĩ, những người đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh. Bài hát cũng gửi đi thông điệp về một New York lạc quan và mạnh mẽ có thể vượt qua mọi thử thách.

Ông Robert Hornsby thuộc dàn hợp xướng “Hòa bình của Trái tim” (Peace of Heart) cho biết: “Với tư cách là những nghệ sĩ, chúng tôi luôn muốn làm một điều gì để cổ vũ tinh thần mọi người trong giai đoạn khó khăn hiện nay. “New York, New York” là một tác phẩm kinh điển, mang tới một thông điệp thực sự rằng “New York cuối cùng cũng sẽ vượt qua”. Đây cũng là lý do chúng tôi chọn bài hát này và ngay cả khi không biết lời, bạn cũng có thể ngân nga theo”.

Hơn 1 tháng nay, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, như đã trở thành một thói quen không thể thiếu, tối nào cũng vậy, những người dân tại thành phố tâm dịch của nước Mỹ này lại ra trước cửa sổ hoặc ban công nhà để cất vang những lời ca tiếng hát để khích lệ tinh thần lẫn nhau hay chỉ đơn giản là để vỗ tay và nói to “lời cảm ơn” tới các y bác sĩ.

Người Italy đàn hát trên ban công, xua tan nỗi sợ Covid-19 VOV.VN - Người dân Italy đã cùng mở cửa, ra ban công đàn, hát và nhảy múa để xua tan nỗi sợ hãi và động viên tinh thần chiến đấu với dịch Covid-19.

Ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, cùng nhau ca hát, cổ vũ các y bác sĩ, tập thể dục hay đơn giản chỉ là nằm một mình thư giãn ngoài ban công... là cách để người dân quên đi khoảng thời gian buồn chán trong nhà vì đại dịch Covid-19. Theo tạp chí âm nhạc Billboard, những buổi hòa nhạc ban công đang ngày càng lan tỏa ở Italy, Tây Ban Nha hay Pháp. Khi nhà chức trách quyết định cách ly xã hội hoặc phong tỏa thành phố, ban công đã trở thành sân khấu “bất đắc dĩ”, không gian gắn kết mọi người, nơi mà tiếng hát của sự đồng lòng và sẻ chia được cất lên. Billboard nhận định đó là một trong những “liều thuốc cho tâm hồn” trong thời kỳ dịch bệnh.

Một người dân tại Tây Ban Nha chia sẻ: "Chúng tôi tổ chức hoạt động này vào thứ Sáu hàng tuần và đơn giản coi đây là một cách để tăng sự kết nối với những người hàng xóm, tìm kiếm niềm vui trong thời kỳ phong tỏa này. Chúng tôi thậm chí còn tạo một nhóm trên WhatsApp, một tài khoản Instagram, để kêu gọi nhiều người tham gia hơn nữa”.

Từ hơn 1 tháng qua kể từ khi chính phủ Pháp ban bố lệnh giới hạn đi lại nghiêm ngặt trên toàn quốc hôm 16/3, người dân ở Longueau, thuộc vùng Hauts de France của Pháp, ngày nào cũng vậy cứ đến 20h lại cùng nhau ra ban công cất vang lời bài hát “Gửi tới những người anh hùng của tôi”, sử dụng bất kỳ vật dụng nào có thể phát ra âm thanh hay đơn giản là vỗ tay để cảm ơn các y bác sĩ và tất cả những người đang trên tuyến đầu chống dịch.

Âm vang của những tiếng hát trên các ban công đang vang xa trong một thế giới đang đối diện với nhiều vấn đề nan giải bởi đại dịch và đứng trước một tương lai bất định. Những mối âu lo khủng hoảng kinh tế, sự đứt gãy của tiến trình toàn cầu hóa, sự kỳ thị và nghi kỵ giữa con người gia tăng..., tất cả gần như được xoa dịu bởi tiếng hát, bởi giai điệu lạc quan trong một tinh thần hiện đại, dám đương đầu, khích lệ nhau mạnh mẽ vượt qua.

“Một lời nói, một nụ cười, một câu chuyện và hi vọng sẽ nở hoa

Gửi tới tất cả những người anh hùng dù họ là ai, tôi muốn nói lời cảm ơn”./.