Lỗi hệ thống radar, các chuyến bay của New Zealand bị hoãn

Cơ quan Điều hành không lưu của chính phủ New Zealand ngày 30/9 cho biết, tất cả chuyến bay, bao gồm nội địa và quốc tế, trong không phận của New Zealand, đã phải tạm hoãn khởi hành so sự cố từ hệ thống radar.

Nhiều chuyến bay của New Zealand bị hoãn do lỗi hệ thống radar. Ảnh: Stuff

Trong một thông báo được đăng tải trên trang web của mình, Cơ quan Điều hành không lưu cho biết, vào sáng nay, hệ thống chuông báo cháy của radar chính của đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không ở thành phố Christchurch, New Zealand, đã bị tắt do có khói xuất hiện. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, cơ quan này đã yêu cầu tạm dừng khởi hành tất cả các chuyến bay trong không phận của New Zealand để kiểm tra.



Đến nay, các hoạt động giao thông hàng không thông thường đã hoạt động trở lại trên toàn lãnh thổ New Zealand./.