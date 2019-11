Long trọng kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng Mười Vĩ đại tại Nga

Cũng trong ngày hôm nay, các hoạt động kỷ niệm đồng thời được tổ chức ở nhiều thành phố khác của nước Nga. Cùng tham gia lễ diễu hành và mít tinh long trọng, kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Vĩ đại có Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga, phái đảng cộng sản Nga ở Đuma quốc gia, Các Ủy ban khu vực và thành phố Moscow của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phong trào ủng hộ quân đội, Hội các sĩ quan Liên Xô, Phong trào phụ nữ toàn Nga "Niềm hy vọng Nga", Đoàn thanh niên Cộng sản Lenin, các phong trào và tổ chức xã hội cánh tả khác.

Các đội diễu binh Nga lần lượt tiến qua lễ đài nhân kỷ niệm 78 năm cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1941.

Đây là hoạt động thường niên do Đảng cộng sản Nga tiến hành, thu hút sự tham gia của nhiều người thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi. Những người tham dự buổi lễ thường đến rất sớm trước giờ bắt đầu và mang theo cờ đỏ in hình búa liềm, băng rôn, khẩu hiệu, ảnh chân dung, cờ in hình lãnh tụ V.I.Lenin, Stalin. Từng tốp, từng hàng người dàn ngang trên phố với những băng rôn dài, in những dòng chữ lớn, thể hiện tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Mười như “Muôn năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại”, “Lenin! tháng Mười! chiến thắng!”, “Cờ đỏ của cách mạng là biểu tượng của chính quyền nhân dân và chủ nghĩa xã hội”...

Ông Valery Raskin, Đại biểu Duma quốc gia, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành thành phố Moscow của Đảng cộng sản Nga cho rằng, ngày 7/11 là ngày lễ trọng đại: “Ngày 7/11 là ngày cả nước tổ chức kỷ niệm. Đây là ngày giải phóng khỏi sự bóc lột, ngày của lao động, của sự tự do, của tất cả mọi cơ hội. Chúng tôi tổ chức diễu hành, mít tinh, tập trung ở Quảng trường Puskin, sau đó đến Quảng trường Cách mạng để kỷ niệm. Tôi là người từ thời Xô viết, được giáo dục các truyền thống Xô viết và tôi truyền lại cho các con, cháu và hy vọng các chắt vẫn tiếp tục những truyền thống này”.

Cách mạng tháng Mười không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga, mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới. Trải qua hơn một thế kỷ, nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới vẫn trân trọng những giá trị của Cách mạng Tháng Mười.

Thực tế chứng minh, một số nước đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, theo mô hình của Chủ nghĩa xã hội đang phát triển thành công, như nhận định của ông Ivan Mizerov-công tác Ban chấp hành thành phố Moscow, Đảng viên Đảng cộng sản Nga: “Những nước ở Đông Á kiên định theo tấm gương của Liên xô với sự giúp đỡ của Liên Xô đã đi theo mô hình của chủ nghĩa xã hội vẫn đang phát triển thành công và trở thành dẫn đầu thế giới. Trước hết là tôi nói đến Trung Quốc. Nhưng chúng tôi cũng phải công nhận các nước như Việt Nam, Triều Tiên đạt được nhiều thành tựu quan trọng...Chúng tôi - các đảng viên Cộng sản chỉ có thể chào đón các đồng chí của mình tiếp tục phát triển theo con đường này. Chúng tôi sẽ làm tất cả để trở lại con đường sáng suốt này, để nhân dân chúng tôi cũng như nhân dân các nước định hướng theo con đường này tiến tới tương lai tươi sáng”.

Trong hôm nay, lễ diễu hành và mít tinh kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đồng thời được tổ chức ở nhiều thành phố khác của nước Nga./.