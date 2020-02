Lũ lụt là thảm hoạ thiên nhiên phổ biến nhất Indonesia năm 2020

Indonesia đang bước vào cao điểm của mùa mưa lũ. Những cơn mưa lớn kéo dài những ngày qua tại nhiều tỉnh tại Indonesia gây lũ quét khiến hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng. Đây được cho là thảm hoạ phổ biến nhất Indonesia năm 2020.

Cảnh báo sớm lượng mưa lũ ở cấp độ 3 (sẵn sàng) trên toàn Indonesia. Nguồn: cơ quan quản lý thảm hoạ quốc gia Indonesia

Theo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Jakarta, tính đến sáng nay, 2.393 cư dân thủ đô đã phải đi sơ tán. Những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được sơ tán đến các trại tập trung, được cung cấp nước, thực phẩm và các đồ dùng cần thiết. Trung tâm này ghi nhận nhiều nơi tại thủ đô Jakarta đã chìm trong biển nước sau những trận mưa lớn kéo dài những ngày qua. Nhiều nơi khác trên đảo Java của Indonesia cũng ở trong tình trạng tương tự.



Cơ quan quản lý thảm hoạ quốc gia Indonesia đã đưa ra danh sách những nơi cần chú ý cảnh giác lũ lụt. Một số con sông trên đảo Java cũng ở trong trạng thái cảnh giác cấp độ 3 (sẵn sàng). Người dân ở các khu vực có khả năng xảy ra lũ quét được chính quyền địa phương sơ tán.

Trưởng phòng phân tích biến đổi khí hậu thuộc Cơ quan quản lý thảm hoạ quốc gia Indonesia, ông Indra Gustari cho biết, lũ lụt xảy ra ở Jakarta những ngày này là do mưa lớn. Không chỉ ở Jakarta mà nhiều nơi khác như thành phố Jember, Malang, Surabaya, Papua cũng xảy ra tình trạng tương tự. Ông Indra nhận định, đỉnh điểm mùa mưa tại Indonesia năm 2020 có sự thay đổi ở những khu vực khác nhau.

Lượng mưa tăng dần bắt đầu từ đầu năm và sẽ lần lượt xảy ra ở các đảo Sumatera, Java, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi và cuối cùng là Papua theo vị trí của các đảo này so với đường xích đạo. Đặc biệt, lượng mưa năm 2020 ghi nhận được cao hơn nhiều so với những năm trước. Ông Indra giải thích điều này là do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Theo số liệu của cơ quan quản lý thảm hoạ quốc gia Indonesia, từ 1/1/2020 đến nay đã có 455 thảm hoạ do thời tiết gây ra trên toàn Indonesia khiến 94 người thiệt mạng và gần 1 triệu người phải di tản, chủ yếu là do lũ lụt, lở đất và lốc xoáy. Tính đến nay, lũ lụt là thảm hoạ phổ biến nhất ở đất nước này vào năm 2020, với tổng số 171 trận lũ làm 86 người thiệt mạng. Hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hại.

Cơ quan quản lý thảm hoạ quốc gia Indonesia yêu cầu người dân tiếp tục cảnh giác với những nguy cơ tiềm tàng do lũ lụt, sạt lở đất, gió mạnh và sấm sét./.