Lũ lụt ở Venice (Italy) gây thiệt hại 1,1 tỷ USD

Sau nhiều ngày mưa như trút nước, hôm 12/11 vừa qua, Venice rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng bởi triều cường dâng cao 187 cm- mức cao kỷ lục trong nửa thế kỷ qua.



Ngày 17/11, triều cường tiếp tục dâng cao 150cm, khiến 85% thành phố phía Bắc Italia này bị nhấn chìm trong biển nước, trong đó có quảng trường Xanh Mác (St. Mark) cùng nhiều địa danh nổi tiếng khác của thành phố.

Venice chìm trong biển nước. Ảnh: CBC

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, quảng trường St. Mark đã bị đóng cửa trong ngày hôm qua và nhiều cửa hàng trong thành phố cũng buộc phải đình chỉ kinh doanh. Venice đang phải trải qua những ngày tồi tệ nhất trong gần 150 năm qua. Hàng trăm công nhân phải nỗ lực giúp người dân đối phó với tình trạng ngập lụt khẩn cấp do lũ lụt.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 14/11 vừa qua đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt hoành hành. Chính phủ cũng quyết định chi khẩn cấp 20 triệu euro cho Venice cùng các khu vực lân cận bị ảnh hưởng trong trận lụt lịch sử để có hành động hỗ trợ kịp thời.

Bộ trưởng văn hóa Italy Dario Franceschini cho biết, hơn 50 nhà thờ ở Venice đã bị thiệt hại do triều cường và chi phí để khôi phục hậu thả do thiên tai tại thành phố này sẽ là rất lớn. Dự báo triều cường có thể đạt mức đỉnh 110 cm trong những ngày tới, tức là thấp hơn so với tuần trước./.