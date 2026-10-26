Lũ lụt tại Thái Lan khiến 83 người thiệt mạng, mưa lớn dự báo còn kéo dài

Cơ quan khí tượng Thái Lan tiếp tục cảnh báo mưa lớn có thể tiếp diễn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và ngập lụt, nhất là tại các tỉnh miền Nam.

Tình trạng ngập lụt tại Phuket. Nguồn: Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan

Theo báo cáo ngày 25/10 của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM), tình trạng ngập lụt vẫn tiếp diễn tại thủ đô Bangkok và 17 tỉnh. Theo đó, hơn 336.000 hộ gia đình, với hơn 1 triệu người dân vẫn chịu ảnh hưởng. Bangkok là khu vực chịu tác động lớn nhất, với hơn 168.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng tại hai quận Lat Krabang và Nong Chok.

Cơ quan chức năng Thái Lan xác nhận, kể từ ngày 16/9 đến nay, lũ lụt đã khiến tổng cộng 83 người thiệt mạng. Trong đó, tỉnh Prachin Buri ghi nhận số người tử vong cao nhất với 26 trường hợp, tiếp đến là Samut Prakan với 9 người và Chachoengsao với 8 người.

Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, Chính phủ Thái Lan đã triển khai các gói cứu trợ và hỗ trợ tài chính. Tính đến ngày 25/10, tổng số tiền đã giải ngân đạt gần 9 tỷ baht (tương đương khoảng 266 triệu USD), dành cho 1,16 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng tại 54 tỉnh trên cả nước.

Trong khi tình trạng ngập lụt tại một số địa phương ở miền Trung có dấu hiệu cải thiện, mưa lớn tiếp tục gây ngập úng tại nhiều khu vực ở miền Nam. Ngày 25/10, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường tại tỉnh Phuket bị ngập, làm gián đoạn giao thông tại 3 huyện Thalang, Mueang Phuket và Kathu.

Theo dự báo ngày 26/10 của Cục Khí tượng Thái Lan (TMD), các tỉnh miền Nam nước này tiếp tục đối mặt nguy cơ mưa lớn đến rất lớn trong những ngày tới, làm gia tăng khả năng xảy ra lũ quét và ngập lụt tại các vùng trũng và ven sông, suối. Trong khi đó, thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận cũng được dự báo có mưa dông trên khoảng 60% diện tích trong các ngày 26 và 27/10.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, giới chức Thái Lan khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, chủ động phòng tránh thiên tai và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Trên biển Andaman và vịnh Thái Lan, tàu thuyền được khuyến cáo thận trọng khi hoạt động, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, không di chuyển vào khu vực có mưa dông.