Lực lượng Hồi giáo Houthi dọa sẽ tham chiến để ủng hộ Iran

“Yemen, dưới sự lãnh đạo của Ansaruallah (ám chỉ lực lượng Houthi), sẽ tham gia ủng hộ Iran. Chúng tôi có trách nhiệm tôn giáo, đạo đức và nhân đạo phải làm như vậy”, Thứ trưởng Bộ Thông tin của lực lượng Houthi, Mohammed Mansour, cho biết trong một tuyên bố được gửi từ bộ này đến CNN qua tin nhắn.

Trước đây, lực lượng Houthi ở Yemen đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Bab al-Mandab, tấn công các tàu thương mại trong eo biển và trên Biển Đỏ, gây ra hỗn loạn thương mại. Nhóm chiến binh này vẫn chưa tham chiến để ủng hộ Iran, mặc dù một số nhà phân tích đã dự đoán điều đó.

Thứ trưởng Mansour nói thêm rằng thời điểm ra tay phụ thuộc vào “đánh giá của lực lượng vũ trang” cũng như các cuộc tham vấn với Tehran và các lực lượng ủy nhiệm của họ.

“Nếu Mỹ và các đồng minh vội vàng leo thang tình hình chống lại Iran, Yemen sẽ ngăn chặn họ bằng cách can thiệp”, ông Mansour nói, lưu ý rằng việc đóng cửa eo biển Bab al-Mandab ngoài khơi Yemen - điểm nghẽn nối Biển Đỏ với các tuyến vận tải toàn cầu - là một “lựa chọn khả thi.”

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường chính vận chuyển khoảng 20% ​​dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới - trong gần bốn tuần, gây hỗn loạn cho thị trường dầu mỏ toàn cầu.