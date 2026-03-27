  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lực lượng Hồi giáo Houthi dọa sẽ tham chiến để ủng hộ Iran

Thứ Sáu, 20:23, 27/03/2026
VOV.VN - Một quan chức chính quyền Houthi cho hay, lực lượng chiến binh Hồi giáo Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, sẵn sàng tham gia chiến tranh để ủng hộ Iran nếu Mỹ và Israel leo thang các cuộc tấn công.

“Yemen, dưới sự lãnh đạo của Ansaruallah (ám chỉ lực lượng Houthi), sẽ tham gia ủng hộ Iran. Chúng tôi có trách nhiệm tôn giáo, đạo đức và nhân đạo phải làm như vậy”, Thứ trưởng Bộ Thông tin của lực lượng Houthi, Mohammed Mansour, cho biết trong một tuyên bố được gửi từ bộ này đến CNN qua tin nhắn.

luc luong hoi giao houthi doa se tham chien de ung ho iran hinh anh 1
Lực lượng Houthi (trái) sẵn sàng đối đầu với Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Gt.

Trước đây, lực lượng Houthi ở Yemen đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Bab al-Mandab, tấn công các tàu thương mại trong eo biển và trên Biển Đỏ, gây ra hỗn loạn thương mại. Nhóm chiến binh này vẫn chưa tham chiến để ủng hộ Iran, mặc dù một số nhà phân tích đã dự đoán điều đó.

Thứ trưởng Mansour nói thêm rằng thời điểm ra tay phụ thuộc vào “đánh giá của lực lượng vũ trang” cũng như các cuộc tham vấn với Tehran và các lực lượng ủy nhiệm của họ.

“Nếu Mỹ và các đồng minh vội vàng leo thang tình hình chống lại Iran, Yemen sẽ ngăn chặn họ bằng cách can thiệp”, ông Mansour nói, lưu ý rằng việc đóng cửa eo biển Bab al-Mandab ngoài khơi Yemen - điểm nghẽn nối Biển Đỏ với các tuyến vận tải toàn cầu - là một “lựa chọn khả thi.”

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường chính vận chuyển khoảng 20% ​​dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới - trong gần bốn tuần, gây hỗn loạn cho thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Israel tuyên bố sẽ “leo thang và mở rộng” các đòn tập kích Iran
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết các cuộc tấn công của nước này vào Iran “sẽ leo thang và mở rộng”.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran

VOV.VN - Hôm 26/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết “đã đạt được tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran nhưng ông từ chối tiết lộ chi tiết về những đối tác mà ông đã thảo luận cùng.

Mỹ tấn công tàn khốc vào Yemen, quyết hủy diệt Houthi

VOV.VN - Lực lượng quân sự Mỹ một lần nữa tấn công dữ dội mục tiêu Houthi ở Yemen, thể hiện sự không khoan nhượng của chính quyền Trump đối với lực lượng Hồi giáo vũ trang này. Trước đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ xóa sổ Houthi nếu họ không thay đổi.

Ông Trump khởi động chiến dịch tấn công khốc liệt vào Houthi ở Yemen

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa chính thức khởi động chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn và kéo dài nhằm vào lực lượng vũ trang Hồi giáo Houthi ở Yemen. Ông Trump thể hiện rõ quyết tâm chấm dứt mọi cuộc tấn công của Houthi vào quân đội Mỹ và hoạt động hàng hải.

