Lực lượng Kurd dập tắt cuộc nổi loạn của tù binh IS ở Syria

Các lực lượng Kurd vừa dập tắt một cuộc nổi loạn của các tù binh IS tại một nhà tù ở đông bắc Syria sau khi các chiến binh này than phiền về điều kiện sống và chiếm một số khu vực của nhà tù.



Cụ thể, Lực lượng Dân chủ Syria (được Mỹ hậu thuẫn) cho hay, cuộc nổi loạn đã bị dẹp tan vào đêm 30/3, hơn 24 tiếng đồng hồ sau khi các tù binh đập nát cửa, phá đổ tường và chiếm ít nhất một góc của nhà tù.

Các cựu phiến quân IS trong nhà tù. Ảnh: Military Times.

Tướng Mazloum Kobane Abdi, chỉ huy lực lượng người Kurd này cho hay: “Nhờ các nỗ lực lớn lao của các lực lượng của chúng tôi và sự can thiệp nhanh chóng chống lại sự bất tuân của các tù binh IS, chúng tôi đã tránh được thảm họa và giành lại được quyền kiểm soát. Không có tù nhân nào thoát được cả”.



Đây là vụ nổi loạn nghiêm trọng nhất do các phần tử tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan IS bị giam giữ trong khu vực này tiến hành cho tới nay. Những phần tử này thường bị giam trong các nhà tù chật chội.

Vụ nổi loạn xảy ra đúng thời điểm dư luận ở vùng đông bắc Syria đang lo ngại về dịch bệnh Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra ở đây.

Các quan chức Kurd đã từ lâu cảnh báo rằng họ thiếu nguồn lực để giam giữ một lượng lớn hàng chục ngàn tù nhân IS, bao gồm nhiều quốc tịch. Họ đã kêu gọi các nước tương ứng với quốc tịch các tù nhân này hãy hồi hương chúng, nhưng hầu hết các nước này từ chối do lo ngại các cựu phiến quân này sẽ tạo ra mối đe dọa về an ninh khi quay trở về quê hương.

Vụ bạo loạn mới nhất bắt đầu vào đêm 29/3 tại một nhà tù ở thành phố Hasakah, nơi giam giữ khoảng 5.000 chiến binh IS thuộc nhiều quốc tịch.

Mustafa Bali, phát ngôn viên Lực lượng Dân chủ Syria, viết trên Twitter: “Các phần tử khủng bố IS cố gắng chiếm tầng 1 của nhà tù Hasakah”.

Các tù nhân này giành được quyền kiểm soát một góc của nhà tù sau khi chúng vô hiệu hóa camera an ninh, phá đổ cửa sắt và dùng đó làm công cụ đập đổ tường giữa các xà lim./.