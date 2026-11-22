Chỉ huy UNIFIL, ông Diodato Abagnara hôm qua (21/11) thông báo, phái bộ này đã bắt đầu bàn giao một số vị trí tại miền Nam Lebanon cho quân đội Lebanon, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh bất kỳ khoảng trống an ninh nào sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Ông Diodato Abagnara cho biết, tương lai của sự hiện diện của Liên hợp quốc tại miền Nam Lebanon sẽ phụ thuộc vào các quyết định của Hội đồng Bảo an, đồng thời cáo buộc việc Israel tiếp tục chiếm đóng một phần miền Nam Lebanon là “sự vi phạm rõ ràng” Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an, khẳng định lực lượng gìn hòa bình sẽ thực hiện nhiệm vụ cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ.

Liên hợp quốc bắt đầu bàn giao các vị trí ở miền Nam Lebanon. (Ảnh minh hoạ: Reuters)

UNIFIL đã được triển khai ở miền Nam Lebanon từ năm 1978. Nghị quyết 1701 năm 2006 đã mở rộng nhiệm vụ của lực lượng này, bao gồm giám sát việc ngừng bắn và hỗ trợ việc triển khai quân đội Lebanon ở phía Nam sông Litani. Vào tháng 8/2025, Hội đồng Bảo an đã gia hạn nhiệm vụ của phái bộ lần cuối cùng đến ngày 31/12/2026 và việc rút quân theo từng giai đoạn sẽ diễn ra vào năm 2027.

Cũng trong hôm qua, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng lãnh thổ Lebanon và tái khẳng định nỗ lực của chính phủ trong việc giải giáp lực lượng Hezbollah.

Phát biểu nhân ngày độc lập của Lebanon, ông Joseph Aoun cho biết, “không thể ăn mừng độc lập trong khi một phần lãnh thổ vẫn bị chiếm đóng, người dân chưa thể trở về nhà và khi quyết định chiến tranh và hòa bình không chỉ nằm trong tay nhà nước”.