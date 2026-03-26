Lý do Israel loại bỏ Ngoại trưởng và Chủ tịch Quốc hội Iran khỏi mục tiêu ám sát

Thứ Năm, 20:03, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo các nguồn tin ngoại giao, Israel đã tạm thời loại Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khỏi danh sách mục tiêu ám sát, sau khi Pakistan kêu gọi Mỹ gây sức ép nhằm ngăn chặn động thái này.

Một nguồn tin Pakistan am hiểu các cuộc thảo luận nói với Reuters rằng, nếu hai nhân vật chủ chốt này bị loại bỏ, “sẽ không còn ai để đàm phán”, và vì vậy Washington đã đề nghị Tel Aviv rút lại kế hoạch.

Nguồn tin cho biết phía Israel đã nắm được vị trí của hai quan chức Iran và từng cân nhắc phương án tấn công. Tuy nhiên, trước nguy cơ làm đổ vỡ mọi kênh đối thoại, Mỹ được cho là đã can thiệp để hạ nhiệt. Đến nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Pakistan chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi quân đội Israel và văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng từ chối bình luận.

ly do israel loai bo ngoai truong va chu tich quoc hoi iran khoi muc tieu am sat hinh anh 1
Khói bốc lên sau một vụ nổ, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó, The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết hai lãnh đạo Iran đã bị rút khỏi danh sách mục tiêu trong khoảng 4 - 5 ngày, trong bối cảnh các bên đang dò tìm khả năng nối lại đàm phán hòa bình, dù không đề cập đến vai trò trung gian của Pakistan.

Trong một diễn biến liên quan, Pakistan cùng với Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng sẽ trở thành những kênh trung gian chủ chốt giữa Tehran và Washington. Islamabad duy trì liên lạc trực tiếp với cả hai phía trong lúc nhiều kênh ngoại giao khác bị đình trệ, đồng thời được xem là địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán nếu được khởi động.

Hiện Iran đang cân nhắc đề xuất 15 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông qua Pakistan. Theo các nguồn tin Israel, kế hoạch này bao gồm việc loại bỏ kho uranium làm giàu cao, chấm dứt hoạt động làm giàu, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và cắt giảm hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Dù vậy, lập trường giữa hai bên vẫn còn cách biệt đáng kể. Ông Trump cho rằng Iran đang rất muốn đạt được thỏa thuận, trong khi Ngoại trưởng Iran Araqchi khẳng định Tehran chỉ đang xem xét đề xuất và “không có ý định đàm phán” về việc chấm dứt xung đột.

Về phía Israel, các quan chức nước này nhiều lần nhấn mạnh không có lãnh đạo cấp cao nào của Iran được miễn trừ khỏi các chiến dịch quân sự. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết, ông và Thủ tướng Netanyahu đã cho phép quân đội nhắm mục tiêu vào các quan chức mà không cần phê duyệt trước. Khi được hỏi cụ thể về trường hợp của ông Araqchi và ông Qalibaf, người phát ngôn quân đội Nadav Shoshani đã từ chối tiết lộ các mục tiêu cụ thể.

Diệp Thảo/VOV.VN
Theo Reuters
Tag: israel iran đàm phán hoà bình ám sát lãnh đạo iran
Israel nói nhận được 8.000 tấn vũ khí, Nga bác tin chuyển UAV cho Iran
Israel nói nhận được 8.000 tấn vũ khí, Nga bác tin chuyển UAV cho Iran

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay (26/3) cho biết nước này đã nhận được 8.000 tấn vũ khí và đạn được trong gần 1 tháng xung đột với Iran.

Israel nói nhận được 8.000 tấn vũ khí, Nga bác tin chuyển UAV cho Iran

Israel nói nhận được 8.000 tấn vũ khí, Nga bác tin chuyển UAV cho Iran

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay (26/3) cho biết nước này đã nhận được 8.000 tấn vũ khí và đạn được trong gần 1 tháng xung đột với Iran.

Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Iran, đe dọa kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb
Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Iran, đe dọa kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen đã sẵn sàng tham gia cuộc xung đột chống lại Mỹ và Israel.

Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Iran, đe dọa kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Iran, đe dọa kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen đã sẵn sàng tham gia cuộc xung đột chống lại Mỹ và Israel.

Toàn cảnh quốc tế trưa 26/3: Iran tấn công trực tiếp lực lượng Mỹ trên biển
Toàn cảnh quốc tế trưa 26/3: Iran tấn công trực tiếp lực lượng Mỹ trên biển

VOV.VN - Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang phức tạp trong ngày 25/3 khi quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành tấn công trực tiếp nhằm vào lực lượng Mỹ trên biển.

Toàn cảnh quốc tế trưa 26/3: Iran tấn công trực tiếp lực lượng Mỹ trên biển

Toàn cảnh quốc tế trưa 26/3: Iran tấn công trực tiếp lực lượng Mỹ trên biển

VOV.VN - Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang phức tạp trong ngày 25/3 khi quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành tấn công trực tiếp nhằm vào lực lượng Mỹ trên biển.

