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Malaysia đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử

Thứ Ba, 15:12, 10/11/2026
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VOV.VN - Chính phủ Malaysia đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi hạ tầng thông tin trọng yếu sang sử dụng công nghệ mật mã hậu lượng tử nhằm tăng cường an ninh mạng và chủ động ứng phó với những nguy cơ bảo mật mới do điện toán lượng tử đặt ra.

 

Phát biểu tại Hội nghị Toàn quyền Liên minh Viễn thông Quốc tế năm 2026 (ITU PP-26) ở Doha (Qatar) ngày 9/11, Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil cho biết nước này đang xúc tiến kế hoạch chuyển đổi hạ tầng thông tin trọng yếu sang sử dụng công nghệ mật mã hậu lượng tử.

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Một mẫu máy tính lượng tử được giới thiệu tại Trung Quốc năm 2022. Ảnh minh họa: Reuters

Theo ông Fahmi Fadzil, Bộ Truyền thông đã chỉ đạo Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) phối hợp với Hội đồng An ninh Quốc gia (MKN), Cơ quan An ninh mạng Quốc gia (NACSA) và các doanh nghiệp viễn thông xây dựng một nền tảng thử nghiệm chung. Sáng kiến này nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang công nghệ mật mã kháng lượng tử một cách an toàn và đồng bộ, qua đó tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó trước các cuộc tấn công bằng máy tính lượng tử trong tương lai.

Đáng chú ý, theo báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử tại ASEAN năm 2026 do công ty tư vấn SITG-Consulting của Anh công bố ngày 1/9, Malaysia là quốc gia duy nhất trong khu vực được xếp vào nhóm 1 - mức cao nhất về khả năng sẵn sàng chuyển đổi. Kết quả đánh giá dựa trên những chương trình và hoạt động triển khai thực tế ở cấp quốc gia có thể kiểm chứng, thay vì chỉ căn cứ vào các tuyên bố chính sách.

Trước đó, vào tháng 7/2026, MCMC và NACSA đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với tập đoàn công nghệ IBM nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ điện toán lượng tử tại Malaysia. Một trong những nội dung trọng tâm của thỏa thuận là nghiên cứu thành lập một trung tâm quốc gia về công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo, hướng tới tăng cường năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ mới.

Những động thái này cho thấy nỗ lực của Malaysia trong việc chủ động chuẩn bị cho kỷ nguyên điện toán lượng tử, từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng số an toàn, có khả năng ứng phó với các thách thức an ninh mạng trong tương lai.

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Malaysia cải cách cơ chế hiến, ghép tạng

VOV.VN - Malaysia đã thành lập Hội đồng Ghép tạng Quốc gia (MTK) và tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 2/11, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad để giải quyết vấn đề hiến, ghép tạng.

PV/VOV-Bangkok
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