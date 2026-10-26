Malaysia và Indonesia phối hợp điều tra vụ buôn lậu 1,16 tấn ma túy ketamine

Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Mohd Khalid Ismail hôm 25/10 cho biết lực lượng chức năng nước này đã xác định được danh tính một số nghi phạm liên quan đến vụ buôn lậu 1,16 tấn ma túy ketamine. Cảnh sát đang nỗ lực xác định nơi lẩn trốn của những đối tượng để tiến hành bắt giữ trong thời gian sớm nhất.

Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Mohd Khalid Ismail hôm 25/10 cho biết đã xác định được danh tính một số nghi phạm liên quan đến vụ buôn lậu ma túy quy mô lớn. Nguồn: Bernama

Trước đó, ngày 23/10, cảnh sát Malaysia nhận được thông báo từ phía Indonesia về việc bắt giữ tàu chở dầu MT Global 168 tại vùng biển nước này vào ngày 20/10. Qua khám xét, lực lượng chức năng Indonesia phát hiện hơn 1.100 gói ma túy ketamine được cất giấu trong 58 bao tải, với tổng trọng lượng khoảng 1,16 tấn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, con tàu xuất phát từ bang Johor của Malaysia, tới cảng Klang để tiếp nhiên liệu trước khi di chuyển về hướng biển Andaman. Nhà chức trách nghi ngờ đây là khu vực diễn ra hoạt động chuyển ma túy từ tàu này sang tàu khác.

Đáng chú ý, theo ông Hussein Omar Khan, Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm ma túy Malaysia, tàu MT Global 168 có hành trình bất thường trong khoảng thời gian từ ngày 14-18/10 và bị nghi đã tắt hệ thống nhận dạng tự động trong 3 ngày nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Con tàu thuộc sở hữu của công dân nước này nhưng đăng ký tại Mông Cổ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh thông tin về chủ sở hữu và những cá nhân liên quan.

Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm ma túy Malaysia khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Indonesia trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, tập trung xác minh nguồn gốc con tàu, vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan và truy tìm những đối tượng đứng sau vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn này.