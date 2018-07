Mãn nhãn với dàn máy bay "khủng" tại triển lãm hàng không Farnborough

Phi đội Mũi tên đỏ của Không quân Hoàng gia Anh trình diễn trong lễ khai mạc ngày 16/7. Màn trình diễn của một chiếc máy bay do Lockheed Martin sản xuất. Tại triển lãm hàng không Farnborough, Bộ Quốc phòng Anh đã công bố mẫu máy bay chiến đấu mới có tên gọi "Tempest". Triển lãm hàng không Quốc tế Farnborough được tổ chức 2 năm một lần tại Farnborough, Đông Bắc Hampshire của Anh. Khách tham quan đang chiêm ngưỡng chiếc máy bay Airbus A330-900. Thủ tướng Anh Theresa May cũng có mặt tại Triển lãm hàng không Farnborough ngày 16/7. Thủ tướng Anh Theresa May trò chuyện cùng Giám đốc điều hành Airbus Tom Enders. Farnborough là một trong những triển lãm sản phẩm và công nghệ hàng không lớn nhất thế giới. Ảnh: nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra chiếc máy bay C-130 của Mỹ. Chiếc máy bay Airbus A-350-1000 bay trên bầu trời tại triển lãm hàng không Farnborough. Thủ tướng Anh Theresa May cùng nhà du hành thuộc Cơ quan Không gian châu Âu Tim Peake. Triển lãm hàng không Farnborough không thể thiếu tên tuổi lớn như Boeing. Ảnh: Chiếc Boeing 787 bay trình diễn trên bầu trời. Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2018 diễn ra từ 16-22/7. Chiếc máy bay MRJ của Nhật Bản tại Triển lãm hàng không Farnborough. Chiếc máy bay MRJ chuẩn bị hạ cánh. Cảnh sát có vũ trang của Anh đi tuần tra gần một chiếc máy bay quân sự của Mỹ. Dàn máy bay dân dụng tại triển lãm hàng không Farnborough./.

