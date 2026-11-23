Các hình ảnh về biểu tượng “Tuần lễ Trung Quốc - ASEAN 2026”, con số “5” đánh dấu kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - ASEAN hay các kiến trúc biểu tượng của Trung Quốc và các nước ASEAN đã xuất hiện trên bầu trời trong rực rỡ sắc màu.

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Trung Quốc - ASEAN 2026 diễn ra tại thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc.

Màn trình diễn ánh sáng 5.000 drone nhân Tuần lễ Trung Quốc - ASEAN 2026 tại Trùng Khánh.

Ngày 22/11/2026 là dịp kỷ niệm 5 năm Trung Quốc - ASEAN thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cũng là 35 năm hai bên thiết lập quan hệ đối thoại. Nhân dịp này, Trung tâm Trung Quốc - ASEAN đã cùng chính quyền thành phố Trùng Khánh đồng tổ chức Tuần lễ Trung Quốc - ASEAN 2026, sự kiện bao gồm đối thoại đa phương, hợp tác kinh tế - thương mại, kết nối, đổi mới khoa học công nghệ, giao lưu nhân văn, nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất toàn diện giữa Trùng Khánh và các nước ASEAN.

Trùng Khánh là thành phố có quan hệ mật thiết với các nước ASEAN, hiện đã có 4 nước ASEAN mở Tổng lãnh sự quán tại Trùng Khánh. Thành phố này cũng đã thiết lập quan hệ với 15 thành phố của các nước ASEAN. ASEAN nhiều năm liền luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Trùng Khánh. Hành lang thương mại đường bộ - đường biển quốc tế mới miền Tây Trung Quốc đã kết nối với 10 nước ASEAN. ASEAN cũng là nguồn khách du lịch quốc tế chủ lực của Trùng Khánh.