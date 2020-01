Mạng lưới mật thám tại Syria và Iraq giúp Mỹ sát hại Tướng Soleimani

Mạng lưới gián điệp “ngầm”

Tướng Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran đã đến sân bay Damascus ở Syria trong một chiếc xe có kính tối màu. 4 thành viên của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đi cùng với ông. Họ đỗ gần một chiếc thang dẫn lên chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Cham Wings để đến thủ đô Baghdad của Iraq.

Tướng Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran. Ảnh: Fox News.

Theo một nhân viên của hãng hàng không Cham Wings, cả ông Soleimani và các tùy tùng đều không được đăng ký vào danh sách hành khách. Ông Soleimani tránh sử dụng máy bay cá nhân do lo ngại vấn đề an ninh, Reuters dẫn một nguồn tin an ninh của Iraq cho biết.

Ít ai ngờ được rằng đây lại là chuyến bay cuối cùng của ông Soleimani. Các tên lửa phóng từ máy bay không người lái của Mỹ đã tấn công và sát hại Tướng Soleimani khi ông rời sân bay Baghdad. Một nhân vật khác cũng bị thiệt mạng trong cuộc tấn công này là ông Abu Mahdi Muhandis, phó chỉ huy Lực lượng Huy động nhân dân (PMF) - nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn.

Iraq ngay lập tức tiến hành cuộc điều tra, chỉ vài phút sau cuộc không kích của Mỹ. Các nhân viên của Cơ quan an ninh quốc gia phong tỏa sân bay và ngăn chặn không cho các nhân viên tại sân bay rời đi, trong số này có cả cảnh sát, nhân viên làm thủ tục hộ chiếu và nhân viên tình báo.

Cuộc điều tra tập trung tìm hiểu cách thức các nghi phạm cung cấp thông tin tại hai sân bay ở Damascus và Baghdad, hợp tác với quân đội Mỹ giúp theo dõi và xác định vị trí của Tướng Soleimani, theo thông tin thu được từ các cuộc phỏng vấn của Reuters. Cuộc điều tra được chỉ đạo bởi Falih al-Fayadh, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Iraq và người đứng đầu Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF), cơ quan phối hợp với các dân quân chủ yếu là người Shi'ite của Iraq.

Các nhà điều tra của cơ quan An ninh Quốc gia đã tìm thấy “những bằng chứng thuyết phục cho thấy có một mạng lưới gián điệp bên trong sân bay Baghdad liên quan đến việc rò rỉ những thông tin an ninh nhạy cảm cho Mỹ”, một quan chức an ninh Iraq nói với Reuters. Các nghi phạm này bao gồm hai nhân viên an ninh tại sân bay Baghdad và hai nhân viên của hãng hàng không Cham Wings. “Một điệp viên tại sân bay Damascus và một điệp viên khác làm việc trên máy bay”, nguồn tin cho biết. Các nhà điều tra của Cơ quan an ninh Quốc gia tin rằng, 4 nghi phạm – vẫn chưa bị bắt giữ là các thành viên của một nhóm lớn hơn đã cung cấp thông tin cho quân đội Mỹ.

Những phát hiện ban đầu

Hai nhân viên của Cham Wings đang bị tình báo Syria điều tra. Tuy nhiên, Tổng cục tình báo Syria đã không phản hồi trước tiết lộ mới này. Tại Baghdad, các nhân viên của Cơ quan an ninh quốc gia cũng tiến hành điều tra hai nhân viên an ninh sân bay, một quan chức an ninh Iraq cho biết.

“Những phát hiện ban đầu của nhóm điều tra tại Baghdad cho thấy thông tin đầu tiên bị rò rỉ liên quan đến hành trình của ông Soleimani đến từ sân bay Damascus. “Công việc của mạng lưới gián điệp tại sân bay Baghdad là xác nhận sự xuất hiện của mục tiêu và thông tin chi tiết về đoàn xe của ông”, vị quan chức cho biết thêm.

Văn phòng báo chí của cơ quan An ninh quốc gia Iraq và phái đoàn Iraq tại Liên Hợp Quốc không phản hồi về thông tin nói trên. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng từ chối bình luận về việc liệu các nghi phạm cung cấp thông tin tại Iraq và Syria có vai trò gì trong cuộc tấn công hay không. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng, Mỹ đã theo dõi chặt chẽ hành trình của Tướng Soleimani nhiều ngày trước khi thực hiện cuộc tấn công, song từ chối nêu chi tiết cách thức quân đội xác định được vị trí của ông.

Chiếc máy bay chở Tướng Soleimani đã hạ cánh xuống sân bay Baghdad vào lúc 0h30 sáng 3/1 (giờ địa phương), hai quan chức sân bay trích dẫn video từ camera an ninh cho biết. Ông Soleimani và các cận vệ đã ra khỏi máy bay bằng một chiếc thang dẫn trực tiếp sang đường băng, không qua cửa hải quan. Ông đã gặp chỉ huy Muhandis bên ngoài máy bay và sau đó hai người bước vào một chiếc xe bọc thép đang chờ sẵn. Trong khi đó các cận vệ của ông ngồi trên một chiếc SUV bọc thép khác.

Khi hai chiếc xe đi xuống con đường chính dẫn ra khỏi sân bay, hai quả tên lửa đầu tiên đã lao thẳng vào chiếc xe chở Tướng Soleimani và ông Muhandis vào lúc 0h55. Chiếc SUV còn lại cũng bị trúng tên lửa vài giây sau đó.

Vài giờ sau vụ tấn công các nhân viên điều tra đã rà soát toàn bộ các cuộc gọi và tin nhắn văn bản của các nhân viên làm ca đêm tại sân bay để tìm xem ai là kẻ đã tiết lộ thông tin cho Mỹ về sự di chuyển của Tướng Soleimani. Các nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia cũng tiến hành những cuộc thẩm vấn kéo dài hàng tiếng đồng hồ với các nhân viên an ninh tại sân bay và nhân viên của hãng hàng không Cham Wings. Một nhân viên an ninh cho biết, họ đã thẩm vấn người này suốt 24 giờ trước khi thả về. Họ tịch thu điện thoại di động và hỏi về việc anh này đã nói chuyện hoặc gửi tin nhắn cho ai trước khi máy bay của ông Soleimani hạ cánh.

“Họ hỏi tôi đến 1 triệu câu hỏi”, nhân viên này cho biết.

Vụ sát hại Tướng Soleimani đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên diện rộng và những tuyên bố báo thù. Hôm 8/1, Iran đã đáp trả bằng các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq./.

