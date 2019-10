Mất kiên nhẫn với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ điều quân tới biên giới Syria

Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang mất dần sự kiên nhẫn trước tiến độ chậm chạp của việc triển khai thỏa thuận đạt được với Mỹ nhằm thiết lập vùng an toàn tại miền Bắc Syria. Đây là nơi hoạt động mạnh của các tay súng người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi là khủng bố và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh đất nước. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sáng kiến an ninh chung đạt được giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước nguy cơ bị đổ vỡ.

Ông Erdogan. Ảnh: AFP.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tối qua đưa tin, 9 xe tải chở các xe bọc thép và một xe bus chở quân đã được điều động tới huyện biên giới phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Anadolu, đoàn xe được điều động để tăng viện cho các đơn vị quân sự đóng ở biên giới với Syria.



Hiện vẫn chưa rõ liệu việc huy động này có phải là nhằm chuẩn bị cho chiến dịch thâm nhập vào khu vực Đông Bắc Syria đã được lên kế hoạch hay không. Song trước đó cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ thực hiện một chiến dịch quân sự trên không và trên bộ ở phía Đông sông Euphrates tại Syria, nơi mà Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tới nay vẫn chưa thể thiết lập được “Vùng an toàn” như kế hoạch đề ra hồi tháng 8.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy nước này dường như không thể chờ đợi Mỹ thêm nữa để can thiệp vào Syria.

Ông Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã tự mình tiến hành những bước chuẩn bị cho việc thiết lập vùng an toàn tại Syria và đưa ra những mệnh lệnh cần thiết: "Chúng tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị, hoàn thành các kế hoạch chiến dịch và sẵn sàng đưa ra các mệnh lệnh cần thiết. Đã đến thời điểm mở ra con đường hòa bình. Chúng tôi sẽ thực hiện chiến dịch cả trên không và trên bộ. Những người anh em của chúng tôi ở phía Syria sẽ đứng về phía chúng tôi với tất cả sức mạnh của họ".

Sự mất kiên nhẫn của Thổ Nhĩ Kỳ là hoàn toàn dễ hiểu bởi chiến dịch truy quét các nhóm nổi dậy người Kurd tại nước này đã kéo dài suốt 4 thập kỷ.

Theo Hãng tin RT, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tháng 8 đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập vùng an toàn tại miền Bắc Syria và thiết lập hành lang hòa bình nhằm tạo điều kiện cho người tị nạn Syria trở về. Song những bước tiến thực chất diễn ra khá chậm chạp, chủ yếu do bất đồng giữa hai nước liên quan tới vấn đề người Kurd. Mỹ luôn nhấn mạnh tới việc bảo vệ và hỗ trợ các đồng minh người Kurd tại khu vực, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại coi đây là lực lượng khủng bố.

Trên thực tế, tháng 9 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng từng tỏ ra thất vọng khi tuyên bố, điều mà Mỹ tìm kiếm khi thiết lập vùng an toàn tại miền Bắc Syria không phải là vì Thổ Nhĩ Kỳ mà vì nhóm khủng bố người Kurd. Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời cáo buộc Mỹ “lá mặt lá trái” trong tiến trình thiết lập vùng an toàn tại Syria.

Hiện Mỹ chưa có phản ứng trước những thông tin điều quân từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, song theo các nhà phân tích, những liên minh hay thỏa thuận dựa trên lợi ích như thế này sớm muộn cũng sẽ đổ bể. Và điều dư luận khu vực và quốc tế lo ngại nhất hiện nay là biên giới Syria lại một lần nữa “dậy sóng”, khi những hy vọng về hòa bình cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này mới chỉ vừa nhen nhóm./.