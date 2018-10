Mật vụ Mỹ phá tan âm mưu ám sát Tổng thống Trump tại Philippines

Cơ quan Mật vụ - có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cá nhân cho Tổng thống Mỹ - đã phá tan âm mưu ám sát nhằm vào ông Donald Trump trong chuyến thăm Manila, Philippines dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN năm 2017. Thông tin này được tiết lộ trong bộ phim tài liệu của National Geographic phát hành ngày hôm qua (14/10).

Ảnh minh họa: AP.

Theo bộ phim, nhiều ngày trước Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, tình hình tại thủ đô Manila đã leo thang căng thẳng đến “mức độ nghiêm trọng” do các mối đe dọa liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. IS đã đăng tải các đoạn video kêu gọi những kẻ tấn công theo kiểu “sói đơn độc” nằm chờ và “phục kích” Tổng thống Donald Trump khi ông đến thăm Philippines.

Khi ông Trump chuẩn bị khởi hành tới Manila, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã thăm dò các phương tiện truyền thông để tìm kiếm dấu hiệu về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công và phát hiện lời đe dọa dưới dạng một bài viết trên Twitter.

"Ta sẽ ở Manila cùng thời điểm với Trump... Ta sẽ đứng mũi chịu sào vì lợi ích của cả nhóm" - lời tweet viết, kèm theo một bức ảnh của Lee Harvey Oswald - nghi phạm khét tiếng bị cáo buộc ám sát Tổng thống John F.Kennedy.

Theo video của National Geographic, đã có phần mềm đặc biệt được sử dụng để phát tán các bài viết trên mạng xã hội với tốc độ cực nhanh. Cơ quan Mật vụ sau đó đã điều tra tài khoản Instagram của một nghi phạm, và tìm được một bức tranh về cuốn sách có tựa đề: "Cách thức giết người: Lịch sử của những vụ ám sát".

Nhận định rằng hai manh mối này đủ để cấu thành một mối đe dọa xác thực, Mật vụ đã lần theo dấu vết máy tính của người đăng và phát hiện nó ở Manila, cách khách sạn nơi ông Donald Trump sẽ ở vài km. Theo đoạn phim tài liệu, Mật vụ chỉ tìm ra vị trí chính xác của máy tính khoảng 20 phút trước khi chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) hạ cánh xuống Manila.

Khi Tổng thống Mỹ xuống sân bay, chỉ trong vài phút, các nhân viên mật vụ đã lần theo nghi phạm tới công viên Luneta, cách khách sạn nơi ông Donald Trump định ở 1.6km. Nhờ sự trợ giúp của cảnh sát Manila, nhân viên mật vụ đã rà soát công viên và bắt giữ kẻ tình nghi.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, nhân viên mật vụ Chad Ragan cho biết, phần lớn thành công của chiến dịch triệt phá âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ này là nhờ vào công nghệ.

“Nhờ công nghệ hiện đại, chúng tôi có thể biết được nghi phạm đang di chuyển gần tới chúng tôi, xác định được vị trí và theo dõi đối tượng. Việc ngăn chặn được mối đe dọa này là một thành công lớn”. Tuy nhiên ông cho rằng, nếu không có sự hỗ trợ của lực lượng thực thi pháp luật Manila, công việc sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Ông Ragan chỉ ra rằng, điều quan trọng giúp tạo ra thành công của chiến dịch này là tất cả các thành viên đều đoàn kết và phối hợp tốt với nhau khi thực thi nhiệm vụ./.