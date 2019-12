Mauritania: Ít nhất 57 người thiệt mạng do chìm tàu di cư

Theo thông báo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), con tàu gặp nạn bắt đầu xuất phát từ Gambia, thuộc khu vực Tây Phi từ ngày 27/11, chở hơn 150 người dân nhập cư. Điểm đến của con tàu là ở Châu Âu.

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Những người may mắn sống sót hiện đang được Tổ chức Di cư quốc tế hỗ trợ về sức khỏe và nhân đạo.

Mặc dù Tây Phi được biết đến là khu vực của một số nền kinh tế phát triển nhất lục địa, song do dân số trẻ gia tăng không kiểm soát nên xảy ra tình trạng thiếu hụt việc làm nghiêm trọng. Do đó, nhiều người dân vẫn nuôi hi vọng di cư tìm đến Châu Âu qua đường biển nhiều rủi ro./.