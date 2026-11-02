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Máy bay chở 9 người rơi gần khu dân cư tại bang Florida, Mỹ

Thứ Hai, 08:33, 02/11/2026
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VOV.VN - Một máy bay phản lực chở 9 người đã bị rơi gần khu dân cư tại Palm Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 1/11. Cơ quan chức năng Mỹ đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay phản lực Learjet 60 gặp nạn vào khoảng 12h50 trưa ngày 1/11 (theo giờ địa phương), khi đang thực hiện chuyến bay từ Austin, bang Texas, đến Bahamas.

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Hiện trường vụ tai nạn máy bay Learjet 60 ở hạt Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 1/11/2026. Ảnh: Reuters

Máy bay rơi xuống khu vực gần các ngôi nhà và một tuyến đường tại Pam Bích gây ra một vụ nổ lớn. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều mảnh vỡ nằm rải rác và lực lượng cứu hộ được triển khai để xử lý vụ việc.

FAA xác nhận có 9 người trên máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy sau đó cho biết toàn bộ 9 người đã thiệt mạng. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong dưới mặt đất.

Theo thông tin ban đầu, máy bay gặp điều kiện thời tiết bất lợi trước khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ việc. FAA cho biết sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) tiến hành điều tra.

Quang Trung/VOV-Washington
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