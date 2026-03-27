Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm không phận biển của Hy Lạp

Thứ Sáu, 06:28, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Hy Lạp đưa tin, hai máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bay theo đội hình, cùng với một máy bay trinh sát CN-235 và hai máy bay không người lái, đã thực hiện tổng cộng chín lần vi phạm không phận quốc gia Hy Lạp ở vùng biển Aegean phía Đông Bắc và Đông Nam nước này.

Theo dữ liệu chính thức từ Bộ Tổng tham mưu Quốc phòng Hy Lạp, ngày 26/3, cơ quan chức năng đã phát hiện hai máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bay theo đội hình, cùng với một máy bay trinh sát CN-235 và hai máy bay không người lái, đã thực hiện tổng cộng chín vụ xâm phạm không phận quốc gia Hy Lạp ở phía Đông Bắc và Đông Nam biển Aegean. Ngoài ra, cùng chiếc máy bay đó còn gây ra sáu vụ vi phạm quy định về vùng thông tin bay Athens (Athens FIR).

(Ảnh minh họa: En protothema)

Các nguồn tin trên cho biết, máy bay chiến đấu của không quân Hy Lạp đã được điều động để xác định và đánh chặn máy bay Thổ Nhĩ Kỳ theo đúng quy định quốc tế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang diễn biến phức tạp. Trong quá khứ, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần bị cáo buộc xâm phạm không phận Hy Lạp, khiến cho căng thẳng của hai nước trong một số thời điểm ở mức báo động.

Trước đó, vào tháng 2, sau khi Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis tái khẳng định quyền của Hy Lạp trong việc mở rộng lãnh hải lên 12 hải lý, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo động thái này vi phạm quyền và lợi ích của nước này đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Aegean. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa ra thách thức mới đối với Hy Lạp về kế hoạch mở rộng lãnh hải ở biển Aegean lên 12 hải lý, một động thái được luật hàng hải quốc tế ủng hộ.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ gọi tuyên bố của Hy Lạp là không thể chấp nhận được và cáo buộc Athens thực hiện các hành động đơn phương xâm phạm quyền và lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tuyên bố của mình, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh quyền tài phán hàng hải công bằng, bình đẳng, hợp pháp quốc tế chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại song phương và thiện chí. Nước này cũng nhắc lại học thuyết “Tổ quốc Xanh”, khẳng định Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ tất cả các quyền và lợi ích quốc gia trong vùng biển tranh chấp.

Hy Lạp và Malta trì hoãn gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga

VOV.VN - Nỗ lực mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) nhằm siết chặt các hạn chế đối với doanh thu dầu mỏ của Nga đã bị đình trệ sau khi hai quốc gia Nam Âu là Hy Lạp và Malta yêu cầu làm rõ về việc lệnh cấm dịch vụ được đề xuất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành vận tải biển của hai quốc gia này.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Hy Lạp Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm không phận an ninh
Hy Lạp mạnh tay trấn áp nạn buôn người, mở cửa đón lao động hợp pháp
VOV.VN - Bộ Di trú Hy Lạp vừa cho biết đã trình lên quốc hội một dự luật mới nhằm tăng hình phạt đối với tội buôn người di cư, bao gồm cả án tù chung thân để đối phó với tình trạng di cư trái phép ở quốc gia Đông Nam Âu này.

"Chìa khóa" nào đưa Hy Lạp trở thành trung tâm năng lượng Mỹ - châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Hy Lạp cho rằng, đã đến lúc phải hành động quyết đoán về Hành lang thẳng đứng, đưa Hy Lạp trở thành một nhân tố trung tâm trong quan hệ đối tác năng lượng ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và châu Âu.

Hy Lạp và Malta trì hoãn gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga

VOV.VN - Nỗ lực mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) nhằm siết chặt các hạn chế đối với doanh thu dầu mỏ của Nga đã bị đình trệ sau khi hai quốc gia Nam Âu là Hy Lạp và Malta yêu cầu làm rõ về việc lệnh cấm dịch vụ được đề xuất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành vận tải biển của hai quốc gia này.

Hồ sơ