Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 16/7 công bố đoạn video ghi lại cuộc không kích nhằm vào một tàu chở dầu không chở hàng khi con tàu này đang trên đường tới một cảng của Iran ở Vịnh Arab hôm 15/7.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết con tàu thương mại đã phớt lờ nhiều cảnh báo khi tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Theo CENTCOM, một máy bay quân sự Mỹ đã phóng tên lửa AGM-114 Hellfire vào ống khói của tàu, khiến con tàu mất khả năng hoạt động.

Máy bay Mỹ phóng tên lửa Hellfire chặn tàu chở dầu hướng tới cảng Iran. Video: CENTCOM/Reuters

“Con tàu thương mại đã bỏ qua nhiều cảnh báo khi tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Một máy bay Mỹ đã vô hiệu hóa con tàu bằng cách phóng tên lửa Hellfire vào ống khói. Hiện con tàu không còn tiếp tục hành trình tới Iran”, CENTCOM cho biết.

Hãng tin Reuters xác định con tàu trong đoạn video là BELMA (số IMO: 9289491), dựa trên đặc điểm phần đuôi tàu và cột buồm trùng khớp với hình ảnh lưu trữ. Tuy nhiên, Reuters chưa thể xác minh thời điểm chính xác đoạn video được ghi hình. Dữ liệu theo dõi hành trình tàu biển cho thấy tàu BELMA xuất hiện tại khu vực Vịnh Arab, gần đảo Kharg của Iran, trong ngày 15/7. Reuters cũng cho biết không tìm thấy bất kỳ bản ghi hay hình ảnh nào về đoạn video được công bố trên mạng trước ngày 15/7.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vào cuối ngày 12/7. Các hoạt động quân sự đang khiến tàu thuyền gặp nhiều khó khăn khi đi qua tuyến hàng hải chiến lược này - nơi từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt giao dịch trên toàn cầu trước khi xung đột bùng phát.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/7, giá dầu Brent - tiêu chuẩn dầu thô quốc tế - tăng lên 84,95 USD/thùng, mức cao nhất trong vòng một tháng.