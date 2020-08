Miền Bắc Trung Quốc sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão Mekkhala

Cơn bão số 6 của Trung Quốc có tên quốc tế là Mekkhala dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam nước này vào sáng mai (11/5). Trong khi đó, cũng từ 11/8, miền Bắc Trung Quốc lại tiếp tục xảy ra mưa lớn.

Mưa lớn gây lũ lụt tại Trung Quốc hồi tháng 7/2020. Ảnh: Getty.

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo bão màu xanh vào lúc 10h sáng nay (10/8) giờ địa phương. Theo đó, cơn bão số 6 dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển tỉnh Phúc Kiến nước này trong sáng mai với sức gió khoảng cấp 8-9. Dự kiến bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20km đến 25km và sẽ suy yếu dần sau khi đổ bộ.

Cũng trong sáng 10/8, Đài Khí tượng tỉnh Phúc Kiến đã phát đi cảnh báo bão màu vàng (mức thứ 2 trong 4 mức cảnh báo). Do ảnh hưởng của bão, đêm nay và ngày mai, khu vực ven biển tỉnh này sẽ có mưa to, một số vùng ven biển miền Trung mưa rất to.

Trong khi đó, từ ngày 11/8, các tỉnh miền Bắc Trung Quốc cũng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi còn kèm theo mưa đá, gió giật và giông lốc.

Đến nay, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn liên tiếp, mực nước tại nhiều sông hồ ở nước này vẫn đang vượt mức báo động, Bộ Thủy lợi Trung Quốc buộc phải tiếp tục duy trì cảnh báo hưởng ứng khẩn cấp với lũ lụt, hạn hán cấp 3.

Tính đến 12h trưa 9/8, Trung Quốc có 51 con sông vượt mức báo động, trong đó 6 sông, hồ vượt mức an toàn. Mực nước trên dòng chính ở trung hạ lưu sông Trường Giang đã có 34 ngày liên tiếp vượt mức báo động, dòng chính trên sông Hoài là 24 ngày và Thái Hồ lên tới 43 ngày./.