Các cuộc tấn công tàu Nga tại khu vực cảng Benghazi của Libya hôm 22/11, do Ukraine nhận trách nhiệm, diễn ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công chống lại Nga ở những khu vực cách xa tiền tuyến của cuộc chiến.

Libya trong nhiều năm qua bị chia cắt giữa chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận ở miền Tây và chính quyền đối lập ở miền Đông, được hỗ trợ bởi chỉ huy quân sự Khalifa Haftar.

Hình ảnh vụ tấn công tàu chở hàng khô MV Angara ở ngoài khơi cảng Benghazi, Libya do camera trên xuồng không người lái của Ukraine ghi lại hôm 22/11 (Ảnh: Reuters)

Chính quyền miền Đông Libya, có trụ sở tại Benghazi, cho biết các cuộc tấn công đã vi phạm chủ quyền của Libya và kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về “các báo cáo liên quan đến sự hiện diện của nhân viên, chuyên gia hoặc đơn vị quân sự Ukraine” ở miền Tây Libya.

Chính quyền miền Đông Libya cũng cho biết sẽ cùng Nga tiến hành cuộc điều tra riêng về các vụ tấn công tàu thuyền.

Sau vụ tấn công tàu thuyền đầu tiên trong hai vụ, chính phủ miền Tây Libya ra tuyên bố cho rằng, việc cho phép các lực lượng nước ngoài tiếp cận các cơ sở quốc gia sẽ dẫn đến sự lan rộng của các xung đột bên ngoài vào đất nước.

Libya đã chìm trong bạo lực và bất ổn kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011.