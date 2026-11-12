Miền Nam Thái Lan liên tiếp xảy ra các vụ tấn công, nhiều học sinh bị thương

Giới chức Thái Lan đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh sau vụ việc. Theo Sở Chỉ huy tiền phương khu vực 4, thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến An ninh Nội địa Thái Lan (ISOC), ngày 11/11, hai vụ nổ xảy ra tại huyện Thung Wa, tỉnh Satun. Trong đó, một vụ nổ vào khoảng 6h20 đã khiến một xe đưa đón học sinh bị hư hại và 3 học sinh trên xe bị thương.

Chiếc xe đưa đón học sinh bị hư hại sau vụ nổ bom ven đường sáng ngày 11/11. Nguồn Bangkok Post

Theo truyền thông địa phương, thời điểm xảy ra vụ nổ, trên xe đang chở 11 học sinh của trường Wichienmatu. Ba nạn nhân, gồm hai nữ sinh 13 và 17 tuổi cùng một nam sinh 13 tuổi. Các em đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Cũng trong sáng ngày 11/11, các vụ nổ khác cũng được ghi nhận tại 3 địa điểm thuộc tỉnh Songkhla, gây hư hại cơ sở hạ tầng và hưởng đến giao thông. Không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận trong các vụ nổ tại Songkhla. Lực lượng chuyên trách xử lý vật liệu nổ đã được triển khai để kiểm tra, phong tỏa và bảo đảm an toàn tại hiện trường.

Trước đó, tối ngày 10/11, tỉnh Yala cũng ghi nhận hàng loạt vụ đánh bom, phóng hỏa và phá hoại tài sản tại 8 địa điểm thuộc 5 huyện. Theo ISOC, một số đối tượng đã tấn công, trói tay 5 nhân viên bảo vệ trước khi đánh bom và phóng hỏa một trụ sở cơ quan hành chính địa phương tại huyện Mueang Yala. Vụ việc cũng khiến nhiều phương tiện công vụ bị hư hại. Một số vụ tấn công khác tại tỉnh Yala nhằm vào trạm phát sóng viễn thông và hệ thống camera an ninh tại địa phương.

ISOC lên án các hành vi bạo lực, đồng thời cho biết lực lượng chức năng đang thu thập chứng cứ, điều tra những đối tượng liên quan và tăng cường an ninh tại các khu vực có nguy cơ cao.