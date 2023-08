Mối đe dọa từ IS gia tăng tại Trung Đông

Trong một báo cáo công bố ngày 14/8, các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết, IS hiện đang có trong tay từ 5.000-7.000 chiến binh tại Syria và Iraq, hai quốc gia từng một thời là thánh địa của các tổ chức khủng bố khét tiếng, trong đó có IS. Trong số này có khoảng 3.500 tay súng là người Iraq, số còn lại thuộc hơn 70 quốc tịch khác nhau.

Chiến binh tổ chức khủng bố IS ở Iraq. Ảnh: IS.

Báo cáo nhận định dù các chiến dịch tiễu trừ khủng bố vẫn liên tiếp được tiến hành, trong nửa đầu năm 2023, mối đe dọa từ IS đã gia tăng đáng kể tại hầu hết các vùng chiến sự ở Trung Đông, đặc biệt là Syria. Theo đó, IS đang trong quá trình tái tổ chức và điều chỉnh hoạt động. Cụ thể, IS đang ra sức kết nạp thêm các tay súng mới tại các trại tỵ nạn khu vực Đông Bắc Syria cùng những cộng đồng dân cử nhỏ lẻ ở các nước láng giềng. Trong đó, đối tượng tuyển mộ của IS tập trung vào các thanh, thiếu niên.

Về phương thức hoạt động, IS đang cố gắng cài cắm các chiến binh trà trộn trong các cộng đồng dân cư, đồng thời chú trọng việc chọn lựa các mục tiêu tấn công theo hướng vừa tăng cường hiệu quả vừa hạn chế thương vong đối với các thành viên của tổ chức chức này.

Báo cáo về mối đe dọa gia tăng từ IS tại Trung Đông được công bố trong bối cảnh các lực lượng an ninh Syria đang đẩy mạnh các chiến dịch tiễu trừ khủng bố tại khu vực Đông Bắc đất nước. Chiến dịch được đặc biệt tăng cường sau vụ tấn công đẫm máu do IS thực hiện nhằm vào chiếc xe bus chở binh sĩ hôm 11/8 tại tỉnh Deir ez-Zor, khiến 26 quân nhân thiệt mạng.