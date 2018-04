Mối quan hệ Nga - phương Tây xấu hơn thời kỳ chiến tranh lạnh

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Anh BBC ngày 16/4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng, mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây hiện nay xấu hơn trong thời gian chiến tranh lạnh. Bởi vì, trước đây có các kênh tiếp xúc giữa các bên và không có nỗi ám ảnh bài Nga, còn ngày nay nó giống như một nỗ lực diệt chủng thông qua các hình thức trừng phạt.

Ông hy vọng những nước phương Tây, kể cả những người đang nắm quyền, hiểu được nguy cơ của tình trạng này.

Mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây thời gian gần đây đã hết sức căng thẳng do các trừng phạt lẫn nhau, trong đó có trục xuất các nhà ngoại giao của nhau.

Nguyên nhân xuất phát từ vụ cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal bị nghi đầu độc hôm 4/3 tại Anh. Anh cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ đầu độc, trong khi Nga kiên quyết bác bỏ, còn các hoạt động điều tra về vụ việc này đến nay vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng.

Tiếp đó, hôm 14/4 Mỹ, Anh và Pháp đã tấn công Syria với cái cớ là nước này sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường ở thị trấn Douma -Đông Gouta, khiến hàng chục người thiệt mạng hôm 7/4.

Nga lên án hành động này của Mỹ và đồng minh, coi đó là hành động xâm lược một nước có chủ quyền, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Nga đã triệu tập cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để lên án việc Syria bị tấn công, nhưng dự thảo nghị quyết của Nga đã không được thông qua.

Ngày 16/4, một cuộc họp kín của Tổ chức cấm vũ khí hóa học đang diễn ra tại Hà Lan để xem xét về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria./.

Nga bác bỏ cáo buộc can thiệp vào địa điểm vụ tấn công vũ khí hóa học tại Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 16/4, bác bỏ các cáo buộc do Đặc phái viên Mỹ đưa ra với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học rằng, Nga có thể can thiệp vào địa điểm bị tình nghi xảy ra vụ tấn công vũ khí hóa học ở Douma, Syria. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, Nga không có bất cứ can thiệp nào đối với địa điểm này.

Phản ứng trước tuyên bố của đại diện Anh tại Tổ chức cấm vũ khí hóa học rằng Nga và Syria không cho nhóm thanh sát viên tiếp cận địa điểm, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định, chuyến thăm của nhóm thanh sát viên Tổ chức cấm vũ khí hóa học đến địa điểm nghi ngờ xảy ra tấn công vũ khí hóa học bị trì hoãn do các cuộc không kích của phương Tây.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhận định, Mỹ không có kế hoạch mới tiến hành không kích Syria, đồng thời cảnh báo bất cứ cuộc không kích mới nào tại Syria cũng sẽ đối mặt với các biện pháp đáp trả cứng rắn./.

Theo Reuters