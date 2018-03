Mosul- “Nấm mồ khổng lồ” bên dưới chiến thắng IS

Toàn cảnh hoang tàn đổ nát của thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, sau chiến thắng trước nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hình ảnh Nhà thờ Hồi giáo Grand al-Nuri sau khi quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát từ tay IS. Những gì còn sót lại chỉ là các đống đổ nát hoang tàn. Những gì còn lại tại Thành Cổ ở phía Tây Mosul. Cảnh tượng hoang tàn này là bằng chứng rõ nhất về những chiến dịch không kích không nương tay và cả trận chiến ác liệt dưới mặt đất. Binh sĩ thuộc Đơn vị chống khủng bố của Iraq tại khu vực Thành Cổ. Tháng 7 năm ngoái, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố “chiến thắng hoàn toàn” ở thành phố miền Bắc Mosul, dấu mốc cho sự sụp đổ hoàn toàn của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq. Theo Đơn vị Tuyên truyền chiến tranh của Quân đội Iraq, 1.429 dân thường và 30.000 chiến binh đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự quy mô lớn mà các lực lượng Iraq phát động. Vẫn còn hàng nghìn người bị chôn vùi dưới đống đổ nát của Mosul. Chiến thắng IS được đánh đổi bằng mạng sống của người dân Mosul. Song việc đánh bại IS tại Iraq lại mang tính biểu tượng quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố, với những đóng góp từ liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Nghĩa địa ô tô khổng lồ tại Mosul. Những gì còn sót lại của Trường Đại học Mosul. Một binh sĩ Iraq cầm lá cờ tịch thu được từ nhóm khủng bố IS. Những tòa nhà bị tàn phá đến trơ khung. Cuộc chiến đã để lại hậu quả khốc liệt và sự ám ảnh. Quang cảnh hoang tàn bên dòng sông Tigris bên trong Thành Cổ. Dọc bờ sông Tigris bên trong Thành Cổ, tất cả gần như bị san phẳng./. de9ca41bba4f8d314b1371d085a2971a/5ab5d185/2018_03_22/zYwJXu0iGdU/Whats_left_of_Mosul___BBC_News.mp4

