Một binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại miền Nam Lebanon

Xung đột Israel - Hezbollah bùng phát từ ngày 2/3, sau khi Hezbollah bắn tên lửa tấn công Israel, trả đũa vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Giao tranh đã ngày càng leo thang với việc Israel mở chiến dịch trên bộ tại Lebanon hôm 16/3.

Cho đến nay, 3 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở miền Nam Lebanon.

Quân đội Israel cũng tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 700 thành viên Hezbollah kể từ khi xung đột tái bùng phát, đồng thời cho biết Hezbollah tiếp tục bắn rocket, chủ yếu nhằm vào phía Bắc Israel, có những ngày hơn 100 quả.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 1.094 người thiệt mạng, trong đó có 121 trẻ em và 81 phụ nữ. Trong khi hơn 1 triệu người, phần lớn ở miền Nam Lebanon đã phải di dời.