中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại miền Nam Lebanon

Thứ Năm, 22:34, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Israel xác nhận, 1 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại miền Nam Lebanon hôm nay (26/3), khi Israel đang mở rộng chiến dịch trên bộ tại khu vực này.

Xung đột Israel - Hezbollah bùng phát từ ngày 2/3, sau khi Hezbollah bắn tên lửa tấn công Israel, trả đũa vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Giao tranh đã ngày càng leo thang với việc Israel mở chiến dịch trên bộ tại Lebanon hôm 16/3.

mot binh si israel thiet mang trong cuoc giao tranh tai mien nam lebanon hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Cho đến nay, 3 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở miền Nam Lebanon.

Quân đội Israel cũng tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 700 thành viên Hezbollah kể từ khi xung đột tái bùng phát, đồng thời cho biết Hezbollah tiếp tục bắn rocket, chủ yếu nhằm vào phía Bắc Israel, có những ngày hơn 100 quả.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 1.094 người thiệt mạng, trong đó có 121 trẻ em và 81 phụ nữ. Trong khi hơn 1 triệu người, phần lớn ở miền Nam Lebanon đã phải di dời.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel Lebanon thiệt mạng binh sĩ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lý do Israel loại bỏ Ngoại trưởng và Chủ tịch Quốc hội Iran khỏi mục tiêu ám sát
Lý do Israel loại bỏ Ngoại trưởng và Chủ tịch Quốc hội Iran khỏi mục tiêu ám sát

VOV.VN - Theo các nguồn tin ngoại giao, Israel đã tạm thời loại Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khỏi danh sách mục tiêu ám sát, sau khi Pakistan kêu gọi Mỹ gây sức ép nhằm ngăn chặn động thái này.

Israel tăng cường tấn công tại miền Nam Lebanon
Israel tăng cường tấn công tại miền Nam Lebanon

VOV.VN - Sau khi triển khai chiến dịch trên bộ tại miền Nam Lebanon, Israel tiếp tục tăng cường không kích tại khu vực này. Các cuộc tấn công cũng nhằm vào vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut của Lebanon trong ngày 25/3.

Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel
Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel

VOV.VN - Iran đang đưa ra hàng loạt điều kiện cứng rắn nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, theo thông tin từ tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ