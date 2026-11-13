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Một gói bim bim và 1 bài hát giúp thanh niên 17 tuổi sóng sót trong rừng 6 ngày

Thứ Sáu, 16:43, 13/11/2026
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VOV.VN - Ngày 12/11, nhân viên cứu hộ Australia đã tìm thấy thanh niên 17 tuổi bị lạc trong rừng 6 ngày. Rất may là khi được phát hiện sức khỏe của thanh niên này tương đối tốt và tỉnh táo cho dù chỉ được ăn 1 gói bim bim và uống nước trong suốt thời gian bị lạc.

Nhóm cứu hộ của cảnh sát bang Victoria, Australia đã vỡ òa vào khoảnh khắc William ngước lên nhìn trực thăng, dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn sống sau khi bị lạc trong rừng từ hôm thứ 6 tuần trước.

mot goi bim bim va 1 bai hat giup thanh nien 17 tuoi song sot trong rung 6 ngay hinh anh 1
Cảnh sát tìm thấy William đang nằm trên tảng đá bên cạnh suối. (Nguồn: Cảnh sát bang Victoria, Australia)

Sau khi phát hiện trực thăng đến cứu, William đã vui mừng khôn xiết, gương mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm rồi vẫy tay với các nhân viên cứu hộ và làm dấu hiệu ăn mừng khi hiểu rằng chuỗi ngày gian nan vừa qua cuối cùng đã kết thúc.

Trước đó, trong lúc đi cắm trại với bạn ở trong khu vực Gippsland, Victoria, Australia, William - một thanh niên 17 tuổi bị tự kỷ, đã bị ngã xuống vách đá rồi bị lạc đường. Bạn bè của William đã đi tìm anh ở khu vực lân cận nhưng không tìm thấy.

William cho biết, trong thời gian bị lạc, anh cố gắng cầm cự bằng cách ăn 1 gói bim bim vị gà rán cỡ lớn mang theo người và uống nước ở suối để sống sót. Anh cũng giữ ấm bằng 2 khăn bông mang theo mình trong lúc chờ đợi được mọi người tìm thấy. Có những lúc William nản lòng và nghĩ rằng mình sẽ không được cứu. Tuy vậy, trong những lúc tinh thần xuống thấp nhất, đặc biệt là vào những đêm lạnh lẽo, anh đã hát vang ca khúc nhạc đồng quê “Take me home, Country Road” của John Denver. Chính bài hát này đã vực dậy tinh thần và an ủi anh trong lúc cô đơn giữa rừng.

Cảnh sát bang Victoria cho biết, ngày 12/11, họ đã sử dụng máy bay để tìm kiếm William tại khu vực Cowwarr, một vùng địa hình dốc vốn chưa được rà soát kỹ. Trong lúc bay qua rừng rậm cách suối Stoney Creek khoảng 2km, các sĩ quan phát hiện 1 chiếc hộp đựng dụng cụ. Khi quan sát kỹ hơn khu vực đó, cảnh sát thấy William đang nằm trên một tảng đá bên cạnh một con suối. Tuy vậy khi đó, cảnh sát cũng không quá hy vọng là William vẫn còn sống sót. Thế nhưng khi xuống gần hơn thì thấy William ngước lên nhìn trực thăng và giây phút đó đã khiến tất cả vỡ òa khi khẳng định William vẫn còn sống.

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William đang được bác sĩ theo dõi trong bệnh viện. (Nguồn: Facebook Victoria Police)

Sau đó William được đưa vào bệnh viện và đoàn tụ với mẹ. Ngồi tại giường bệnh, William chia sẻ: “Cảm giác khi đó của tôi là hoàn toàn thăng hoa, vừa hạnh phúc, vừa biết ơn bởi khoảnh khắc mà tôi từng nghĩ có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến thì nay đã trở thành hiện thực”. William nhớ lại giây phút được gặp mẹ khi được trực thăng đưa tới nơi an toàn: “Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời tôi. Mẹ tôi vô cùng xúc động, bản thân tôi cũng vậy… Đó là khoảng khắc gắn kết vô cùng sâu sắc và tôi được thấy mẹ vui vẻ trở lại”.

Còn với sĩ quan Emma Quick, người tham gia chuyến bay tìm kiếm cho biết, khoảnh khắc cả đội nhận ra William vẫn còn sống sẽ là điều mà cô không bao giờ quên.

Hiện tại William đang được theo dõi trong bệnh viện và có giấc ngủ ngon đầu tiên kể từ khi bị lạc. Mặc dù gần như không ăn gì trong 6 ngày, nhưng bác sĩ vẫn không cho phép William ăn uống thứ gì để theo dõi vết rách trên người anh.

Việt Nga/VOV-Australia
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