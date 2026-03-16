Một sĩ quan thiệt mạng khi truy quét phiến quân ở Pattani, miền Nam Thái Lan

Thứ Hai, 19:17, 16/03/2026
VOV.VN - Hôm nay (16/3), một sĩ quan cảnh sát Thái Lan đã thiệt mạng trong khi tham gia chiến dịch truy quét một nhóm phiến quân nổi dậy tại tỉnh Pattani, miền Nam nước này. Lực lượng chức năng hiện đang tiếp tục siết chặt vòng vây để truy bắt các đối tượng.

Bộ Chỉ huy tiền phương khu vực 4 thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa Thái Lan (ISOC) cho biết, sau khi nhận được thông tin về một nhóm phiến quân đang di chuyển và ẩn náu tại xã Tuyong, huyện Nong Chik, tỉnh Pattani vào khoảng 9h sáng nay (16/3), lực lượng an ninh đã được triển khai tới khu vực để xác minh và bao vây nhóm đối tượng.

Ảnh hiện trường. (Nguồn: Facebook của Văn phòng Cục Quan hệ Công chúng tại địa phương)

Trong quá trình tiếp cận, một đối tượng đang bị truy nã đã nổ súng nhằm vào lực lượng chức năng để tìm cách tháo chạy vào khu rừng gần đó, khiến một sĩ quan cảnh sát bị thương nặng. Dù được khẩn trương đưa đi cấp cứu, người này đã không qua khỏi.

Giới chức Thái Lan cho biết các đối tượng vẫn đang ẩn náu trong khu rừng và tiếp tục nổ súng khi lực lượng an ninh áp sát. Trong khi kêu gọi các đối tượng đầu hàng, lực lượng chức năng vẫn duy trì vòng vây và triển khai chiến dịch một cách thận trọng, với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho người dân.

Ảnh hiện trường. (Nguồn: Facebook của Văn phòng Cục Quan hệ Công chúng tại địa phương)

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân địa phương tránh xa khu vực, sử dụng các tuyến đường thay thế cho đến khi có thông báo mới, đồng thời thông báo ngay cho Bộ Chỉ huy tiền phương khu vực 4 qua đường dây nóng nếu phát hiện các đối tượng hoặc vật thể khả nghi.

Thái Lan sẵn sàng đối thoại với tất cả các nhóm phiến quân ở miền Nam

VOV.VN - Trong bối cảnh miền Nam Thái Lan gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tấn công và đánh bom, gây thiệt hại nghiêm trọng, chính phủ Thái Lan đang triển khai một loạt các biện pháp để đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực, bao gồm việc sẵn sàng đối thoại với tất cả các nhóm phiến quân nổi dậy tại đây.

Mỹ không kích phiến quân Hồi giáo IS ở Nigeria theo đề nghị của nước này
Mỹ không kích phiến quân Hồi giáo IS ở Nigeria theo đề nghị của nước này

VOV.VN - Tối 25/12 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh thực hiện một cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Tây Bắc Nigeria theo đề nghị của chính phủ nước này.

Trung Quốc kêu gọi trừng phạt nhóm phiến quân Quân giải phóng Balochistan
Trung Quốc kêu gọi trừng phạt nhóm phiến quân Quân giải phóng Balochistan

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc tại Liên hợp quốc hôm 6/10 đã đưa ra 3 đề xuất nhằm loại bỏ chủ nghĩa khủng bố, đồng thời kêu gọi trừng phạt Quân giải phóng Balochistan và Lữ đoàn Majeed trực thuộc.

Phiến quân tấn công đồn cảnh sát ở Đông Nam Iran, 1 cảnh sát thiệt mạng
Phiến quân tấn công đồn cảnh sát ở Đông Nam Iran, 1 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm nay (10/8) đưa tin, phiến quân đã tấn công một đồn cảnh sát tại tỉnh Sistan-Baluchestan ở Đông Nam nước này, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng.

