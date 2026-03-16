Một sĩ quan thiệt mạng khi truy quét phiến quân ở Pattani, miền Nam Thái Lan

Bộ Chỉ huy tiền phương khu vực 4 thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa Thái Lan (ISOC) cho biết, sau khi nhận được thông tin về một nhóm phiến quân đang di chuyển và ẩn náu tại xã Tuyong, huyện Nong Chik, tỉnh Pattani vào khoảng 9h sáng nay (16/3), lực lượng an ninh đã được triển khai tới khu vực để xác minh và bao vây nhóm đối tượng.

Ảnh hiện trường. (Nguồn: Facebook của Văn phòng Cục Quan hệ Công chúng tại địa phương)

Trong quá trình tiếp cận, một đối tượng đang bị truy nã đã nổ súng nhằm vào lực lượng chức năng để tìm cách tháo chạy vào khu rừng gần đó, khiến một sĩ quan cảnh sát bị thương nặng. Dù được khẩn trương đưa đi cấp cứu, người này đã không qua khỏi.

Giới chức Thái Lan cho biết các đối tượng vẫn đang ẩn náu trong khu rừng và tiếp tục nổ súng khi lực lượng an ninh áp sát. Trong khi kêu gọi các đối tượng đầu hàng, lực lượng chức năng vẫn duy trì vòng vây và triển khai chiến dịch một cách thận trọng, với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho người dân.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân địa phương tránh xa khu vực, sử dụng các tuyến đường thay thế cho đến khi có thông báo mới, đồng thời thông báo ngay cho Bộ Chỉ huy tiền phương khu vực 4 qua đường dây nóng nếu phát hiện các đối tượng hoặc vật thể khả nghi.