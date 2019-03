Mozambique xác nhận những trường hợp dịch tả đầu tiên sau bão

Bão Idai đổ bộ vào Mozambique ngày 14/3 vừa qua, làm hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Sau khi cơn bão qua đi, các hoạt động khắc phục hậu quả đang được tiến hành, trong đó có việc ngăn chặn và kiểm soát các dịch bệnh có thể bùng phát sau bão như sốt xuất huyết hay dịch tả.

Hàng trăm nghìn người Mozambique mất nhà cửa sau cơn bão Idai. Ảnh: AP.

Người đứng đầu cơ quan y tế Mozambique Ussein Isse cho biết đã xuất hiện các trường hợp dịch tả đầu tiên và có nguy cơ lan rất nhanh. Cơ quan y tế Mozambique đang nỗ lực ngăn chặn dịch lan rộng.

“Với đặc tính của bệnh tả, bệnh dịch sẽ lan nhanh. Khi xuất hiện những trường hợp đầu tiên, sau đó sẽ có thêm các trường hợp khác. Các nhân viên y tế đang cố gắng kiếm soát, phòng chống để ngăn chặn dịch lan rộng. Chúng tôi cũng thiết lập các trung tâm để tiếp nhận và trợ giúp các bệnh nhân nặng”, ông Ussein Isse cho biết.

Tổ chức Y tế thế giới cũng đang triển khai khoảng 900.000 liều vaccine chống dịch tả tới khu vực bị ảnh hưởng từ kho dự trữ toàn cầu. Các chuyến hàng dự kiến sẽ được chuyển đến vào tuần tới.

Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng do bão tại Mozambique là 468 người. Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế huy động 282 triệu USD để cứu trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng. Khoản tiền này sẽ được dùng để cải thiện tình hình y tế, vệ sinh, phòng dịch, an ninh lương thực cũng như giúp các nạn nhân khôi phục công ăn việc làm./. Số người thiệt mạng do bão Idai tại châu Phi tăng lên 700 người VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, phải đợi đến khi nước lũ rút hoàn toàn mới biết được chính xác quy mô thảm họa và số người chết do bão Idai. 417 người chết vì bão Idai ở Mozambique VOV.VN - Bộ trưởng Môi trường và Đất đai Mozambique Celso Correia hôm 23/3 cho biết, tính đến hiện tại đã có ít nhất 417 người thiệt mạng vì bão Idai.

Phạm Hà/VOV1

