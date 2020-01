Mưa giúp làm dịu cháy rừng thảm khốc tại Australia

Theo Reuters, cháy rừng đã làm 24 người thiệt mạng tại miền đông nam Australia.

Những cơn mưa đã đổ xuống từ Sydney tới Melbourne, làm nhiệt độ giảm xuống còn gần 40 độ C ở một số khu vực vào ngày cuối tuần.

Cháy rừng thảm khốc ở bang New South Wales, Australia vào ngày 5/1. Ảnh: Reuters

“Không có thời gian để chúng ta nghỉ ngơi khi đang có hơn 130 đám cháy bùng lên trên toàn bang”, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian trả lời báo chí ngày 6/1.

Có 2 người đã mất tích ở bang New South Wales và các nhà chức trách đang đánh giá thiệt hại do cháy rừng gây ra tại nhiều thị trấn nhỏ ở phía đông nam bang New South Wales vào tuần trước. “Sáng nay, mọi thứ đang dần được phục hồi, người dân đã được sơ tán tới nơi an toàn và chúng tôi đảm bảo đường phố và đống đổ nát sẽ được dọn dẹp sau cháy rừng”, bà Berejiklian cho biết vào sáng ngày 6/1.

Các quan chức cho biết, những cơn mưa là “vị cứu tinh” cho lính cứu hỏa và các khu vực đang bị tàn phá bởi cháy rừng.

Theo đài ABC Australia, nguồn điện tại vịnh Batemans ở bờ biển phía nam bang New South Wales chỉ còn đủ cho vài ngày nữa. Trong khi đó, thị trấn Bermagui ở phía nam đã cạn kiệt nguồn nhiên liệu và thực phẩm.

Hàng ngàn khách du lịch và người dân địa phương đã bị mắc kẹt tại các bãi biển trong mùa cao điểm của kỳ nghỉ hè. 2 tàu hải quân đã đến vùng biển ngoài khơi thị trấn Mallacoota, bang Victoria, vào ngày 3/1 để sơ tán hơn một nghìn người. Những người khác đã được sơ tán bằng trực thăng từ các thị trấn bị phá hủy đường bộ.

Mùa cháy rừng năm 2019 tại Australia đã bắt đầu sớm và dữ dội hơn mọi năm. Đợt hạn hán kéo dài 3 năm đã khiến đất nước này trở nên khô cằn và dễ xảy ra hỏa hoạn. Hơn 5 triệu ha đất đã bị phá hủy tính tới thời điểm hiện tại.

Thủ tướng Scott Morrison đã tăng cường nỗ lực để giải quyết tình trạng khẩn cấp vào cuối tuần qua. Trong khi đó, chính phủ liên bang bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp trong việc xử lý khủng hoảng cháy rừng./.