Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), 3 người thiệt mạng

Theo chính quyền địa phương, 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập công trình xây dựng giữa lúc mưa lớn, trong khi lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để triển khai công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả.

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại thủ đô New Delhi ngày 9/7 (Ảnh: ANI)

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường tại New Delhi ngập sâu, giao thông ùn tắc kéo dài trong giờ cao điểm buổi sáng. Nhiều cây xanh bị bật gốc, gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết nhiều khu vực của New Delhi ghi nhận lượng mưa từ 60-80 mm trong 24 giờ qua. Theo cơ quan này, đợt mưa diện rộng xuất phát từ sự dịch chuyển của rãnh áp thấp gió mùa lên khu vực chân dãy Himalaya, tạo điều kiện hình thành các đám mây đối lưu mạnh. Cục Khí tượng Ấn Độ đã phát cảnh báo đỏ và dự báo mưa lớn kèm giông, sét sẽ còn tiếp diễn trong ngày.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng xử lý các điểm ngập úng, di dời cây đổ, khôi phục hệ thống điện và điều tiết giao thông. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, tránh đi qua các khu vực ngập sâu hoặc gần những công trình có nguy cơ mất an toàn.

Đợt mưa lớn tiếp tục bộc lộ những hạn chế của hệ thống thoát nước tại New Delhi trong mùa gió mùa. Chỉ sau vài giờ mưa, hàng loạt tuyến đường đã ngập sâu, giao thông đình trệ, nhiều khu vực mất điện cục bộ và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Diễn biến này cho thấy hạ tầng đô thị của thủ đô Ấn Độ vẫn gặp nhiều thách thức trước các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.