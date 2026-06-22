Mưa lớn khiến 21 con sông ở Quảng Tây (Trung Quốc) vượt mức cảnh báo

Sáng 21/6, Trung tâm Thủy văn Quảng Tây đã phải nâng cảnh báo lũ lên màu cam - mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp theo màu ở Trung Quốc.

Nhà máy cấp nước thành phố Hà Trì, Quảng Tây ngày 21/6. Ảnh: Quảng Tây nhật báo.

Theo giám sát của cơ quan này, từ 8h ngày 20/6 đến 8h ngày 21/6, một số khu vực thuộc các thành phố gần Việt Nam như Hà Trì, Liễu Châu, Bách Sắc, Quế Lâm, Phòng Thành Cảng... đã có mưa to đến rất to, có nơi mưa cực to. Lượng mưa trung bình trong ngày cao nhất được ghi nhận tại thị trấn Mang Trường, thành phố Hà Trì (283 mm) và xã Lâm Khê, thành phố Liễu Châu (242,5 mm).

Huyện Ba Mã của Hà Trì thậm chí đạt lượng mưa lên tới 169,4 mm chỉ trong 3 giờ vào tối 19/6, phá vỡ kỷ lục lịch sử địa phương kể từ năm 1958, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực nội đô, khiến nhiều ô tô bị cuốn trôi.

Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục và dòng chảy thượng nguồn, mực nước tại nhiều con sông đã dâng cao từ 1-7 m. Trong đó, 24 trạm thủy văn trên 21 con sông ở Quảng Tây đã ghi nhận nước lũ vượt mức cảnh báo từ 0,1-3,7 m. Mực nước tại trạm thủy văn Liễu Châu trên sông Liễu Giang dâng lên 82,5 m, đạt mức cảnh báo, trở thành trận lũ đầu tiên được đánh số đối với các con sông lớn ở Trung Quốc trong năm 2026.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 21/6, mưa to đến rất to tấn công 19/31 tỉnh, thành và khu tự trị của nước này. Trong khi đó, 11 khu vực cấp tỉnh vẫn đang duy trì tình trạng khẩn cấp cấp độ IV về phòng chống lũ lụt.

Cơ quan này cũng dự báo, bão Mekkhala trên biển Philippines, sẽ tiến dần vào vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) và có khả năng mạnh lên thành siêu bão, tức cấp 15-16.