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Mưa lớn khiến hàng chục nghìn người ở Gaza mất chỗ ở

Chủ Nhật, 06:38, 08/11/2026
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VOV.VN - Theo chính quyền Palestine, trận mưa lớn hôm 7/11 đã làm ngập hàng chục nghìn ngôi lều của những người đã mất nhà cửa ở Gaza, khiến họ không còn nơi trú ẩn.

Chính quyền Palestine cho biết, khoảng 70.000 lều trại, nơi trú ẩn của hàng chục nghìn người dân bị mất nhà cửa, đã bị ngập lụt trong ngày đầu tiên mưa lớn. Mưa lớn cũng khiến các bức tường và mái nhà sụp đổ, gây ra thương vong tại nhiều khu vực khác nhau ở Gaza.

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Cơ sở hạ tầng Gaza bị phá hủy do xung đột. Ảnh: AP

Lực lượng phòng vệ dân sự Gaza đã nhận được hơn 1.500 cuộc gọi trong đêm từ người dân, yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp sau khi lều của họ bị ngập lụt.

Tuy nhiên, người phát ngôn lực lượng này, ông Mahmoud Bassal cho biết, các đội cứu hộ hoạt động mà không có thiết bị chuyên dụng, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân đạo can thiệp ngay lập tức, để cứu hàng trăm nghìn người khỏi nguy cơ lều trại bị ngập lụt.

Ông Mustafa Qazzaat, thành viên Hội đồng Thành phố Gaza, nhấn mạnh Israel đã không cho phép sử dụng nhà lắp ghép để làm nơi trú ẩn cho những người di tản và chỉ cho phép một số lượng lều hạn chế được đưa vào.

Theo ông Mustafa Qazzaat, Gaza cần gấp 200.000 căn nhà lắp ghép, cùng với việc đưa máy móc hạng nặng vào để dọn dẹp đống đổ nát của các ngôi nhà và công trình bị phá hủy, mở lại các tuyến đường chính, khẩn cấp cung cấp điện và hệ thống sưởi ấm.

Trong khi các tổ chức nhân đạo cảnh báo về “thảm họa đang đe dọa đến tính mạng của hàng trăm nghìn cư dân”, khi họ phải chống chịu cái lạnh của mùa đông và nguy cơ lây lan dịch bệnh do ngập lụt.

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Khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Gaza

VOV.VN - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) mới đây cho biết, tình hình nhân đạo trên khắp Gaza vẫn vô cùng thảm khốc, với gần như toàn bộ dân số sống trong những túp lều và nơi trú ẩn tạm bợ xuống cấp.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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