Mưa lũ tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, gần 38 triệu người bị ảnh hưởng

Nhà chức trách Trung Quốc hôm qua (12/7) cho biết, đã có hơn 140 người chết hoặc mất tích và gần 38 triệu người bị ảnh hưởng do các trận lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở nước này.

Video: Nước lũ chảy cuồn cuộn, phá hủy cầu đường và cuốn trôi nhiều nhà cửa ở Trung Quốc. Nguồn: New China.

“Tính đến ngày 12/7, có 37,9 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt tại 27 tỉnh thành, trong đó có Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam. 141 người chết hoặc mất tích và 2,25 triệu người phải đi sơ tán đến nơi tránh trú an toàn”, Ban chỉ huy phòng, chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc cho biết.

Trước đó một ngày, cơ quan này đã nâng mức phản ứng lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2 – cấp “nghiêm trọng thứ 2”. Nhiều con sông, trong đó có sông Dương Tử đã bị tràn bờ sau các trận mưa lớn kéo dài nhiều tuần.

Lũ lụt đã phá huy hơn 28.000 ngôi nhà, gây thiệt hại lên tới 82,2 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 11,7 tỷ USD). Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi công dân nước này thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an toàn trong bối cảnh tình hình mưa lũ diễn biến nghiêm trọng./.