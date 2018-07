Mỹ - Anh “chới với” sau cái nắm tay hụt của ông Trump và bà May

Tổng thống Mỹ Donald Trump sánh bước bên Thủ tướng Anh Theresa May trong lễ đón tại Cung điện Blenheim. Ảnh: Reuters Cái nắm tay của 2 đồng minh thân cận Mỹ-Anh. Ảnh: Reuters Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã nhanh chóng buông bàn tay của Thủ tướng Anh khi tiến vào Cung điện Blenheim. Đoạn video ghi lại cho thấy Thủ tướng Anh có vẻ "chới với" khi ông Trump buông tay. Ảnh: Reuters Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania tại Cung điện Blenheim. Ảnh: Reuters Lễ đón Tổng thống Mỹ và phu nhân khi đến thăm Anh. Ảnh: Reuters Anh dành sự tiếp đón trọng thị với Tổng thống Trump. Ảnh: Getty Các quan khách trong lễ đón Tổng thống Trump. Ảnh: PA Chiếc máy bay chở Tổng thống Trump và phu nhân Melania bay qua tháp truyền hình BT tại London. Một nhân viên an ninh chăm sóc chiếc xe chở Tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty Máy bay quân sự Mỹ bay tầm thấp ở gần công viên Regent hướng về Đại sứ quán Mỹ ở London. Ảnh: Reuters Tổng thống Trump và phu nhân Melania tới London, Anh. Ảnh: PA Ông Trump chào các nhân viên an ninh. Ảnh: AFP/Getty Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ bước xuống sân bay tại London. Ảnh: Reuters. Trong khi Thủ tướng Theresa May đón tiếp trọng thị Tổng thống Trump tại Cung điện Blenheim, thì rất nhiều người Anh lại không chào đón nhà lãnh đạo Mỹ. Ảnh: Reuters Nhiều người dân giơ cao những biển hiệu phản đối ông Trump. Ảnh: Reuters "Nói không với Trump". Ảnh: Reuters "Ông Trump có mọi thứ mà một Tổng thống không nên có". Ảnh: Reuters "Hãy ngừng nói dối, Trump". Ảnh: Reuters Bên cạnh đông đảo những người phản đối, vẫn có những người Anh nói rằng "Trump, chúng tôi yêu ông". Ảnh: Reuters./. 8734cb0ed4e812c818d06678f9d34f13/5b4b1c1e/2018_07_13/Pqi6NNgqe44/Theresa_May_presses_Trump_for_a_postBrexit_trade_deal__Daily_Mail_Online.mp4

