Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria sau tuyên bố của Tổng thống Trump

Theo Anadolu, khoảng 50 lính Mỹ hôm 28/12 đã bỏ lại nhà kho rộng 400 m2 ở tỉnh Al-Hasakah từng được sử dụng để cất trữ vũ khí và thiết bị cho lực lượng đồng minh Kurd, lên những chiếc xe bọc thép và xe tải quân sự tiến về Iraq.

Binh lính Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra chung bên ngoài khu vực Manbij, Syria. Ảnh: Reuters.

Đây là đợt rút quân đầu tiên của quân đội Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông sau tuyên bố của Tổng thống Trump đưa ra hôm 19/12. Theo các nguồn thạo tin, quá trình rút quân sẽ diễn ra từ 2 đến 3 tháng.

Mặc dù nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định rút quân vì IS đã bị đánh bại và Washington không còn lý do gì để hiện diện, nhưng quyết định này của ông vẫn vấp phải chỉ trích của giới chính trường Mỹ và đồng minh. Họ cho rằng Trump đã quá vội vàng khi trao lại chiến trường Syria vào tay Iran và Nga, đồng thời cảnh báo các tàn dư của IS có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào.

Đây cũng được cho là giọt nước tràn ly khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từ chức.

Việc Mỹ rút quân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn đang gia tăng giữa lực lượng dân quân người Kurd (YPG) và đối tác NATO của Mỹ -Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara coi YPG là khủng bố và phàn nàn về sự hiện diện của họ ở gần biên giới. Tổng thống Tayyip Erdogan mới đây cũng đe dọa sẽ bắt đầu một chiến dịch quân sự khác chống lại người Kurd "trừ khi một điều gì đó được thực hiện".

Không lâu sau khi Mỹ tuyên bố rút quân, YPG đối mặt với nguy cơ phải chống chọi nhiều hơn với các cuộc tấn công từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trước lo ngại này, YPG đã kêu gọi chính phủ Syria điều quân tới Manbij, thành phố có vị trí chiến lược ở miền Bắc Syria để đảm bảo an ninh cho nơi này trước khi họ rời đi. Ankara từng nhiều lần tỏ ra bất mãn vì sự hiện diện của YPG ở Manbij.

Chính phủ Syria đã đồng ý với yêu cầu này. Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó vẫn đang chuẩn bị cho đợt cuộc tấn công lớn ở Syria với hàng chục xe tăng đang trực chờ sẵn ở biên giới phía nam nước này./.