Chuyến thăm đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, hướng tới mục tiêu củng cố sườn phía Đông của NATO trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp diễn. Tại cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận về khả năng Ba Lan mua tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn hơn 1.000 km. Đề xuất này đã nhận được phản hồi tích cực từ Lầu Năm Góc và đang chờ Quốc hội Mỹ phê duyệt.

Mỹ "bật đèn xanh" cho kế hoạch lập căn cứ quân sự thường trực tại Ba Lan.

Ngoài ra, Mỹ và Ba Lan đã ký thỏa thuận hợp tác công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh Ba Lan sẽ đề xuất với Liên minh châu Âu (EU) cho phép các loại khí tài do liên doanh Ba Lan - Mỹ sản xuất được hưởng nguồn tài trợ của khối. Chuyến thăm diễn ra một tuần sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong đó đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Kết quả hội đàm cho thấy sự ủng hộ đối với kế hoạch triển khai lực lượng Mỹ đồn trú thường trực tại Ba Lan.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, hai bộ trưởng quốc phòng đã ký tuyên bố chung về tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng. Trước đó, Lầu Năm Góc đã thông báo lựa chọn Ba Lan làm địa điểm đặt cơ sở bảo dưỡng mới cho hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 tại châu Âu. Động thái này nhằm nâng cao năng lực phòng không, phòng thủ tên lửa và khả năng sẵn sàng chiến đấu của NATO tại sườn phía Đông.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết hai bộ trưởng cũng đã thảo luận về xung đột tại Ukraine, đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ nhằm đạt được hòa bình bền vững tại quốc gia Đông Âu này.