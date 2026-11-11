English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ "bật đèn xanh" cho kế hoạch lập căn cứ quân sự thường trực tại Ba Lan

Thứ Tư, 11:08, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ tại Washington ngày 10/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz cho biết Lầu Năm Góc đã "bật đèn xanh" cho kế hoạch thiết lập căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan. Nhà Trắng dự kiến công bố quyết định cuối cùng vào đầu tháng 12 tới.

 

Chuyến thăm đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, hướng tới mục tiêu củng cố sườn phía Đông của NATO trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp diễn. Tại cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận về khả năng Ba Lan mua tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn hơn 1.000 km. Đề xuất này đã nhận được phản hồi tích cực từ Lầu Năm Góc và đang chờ Quốc hội Mỹ phê duyệt.

my bat den xanh cho ke hoach lap can cu quan su thuong truc tai ba lan hinh anh 1
Mỹ "bật đèn xanh" cho kế hoạch lập căn cứ quân sự thường trực tại Ba Lan.

Ngoài ra, Mỹ và Ba Lan đã ký thỏa thuận hợp tác công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh Ba Lan sẽ đề xuất với Liên minh châu Âu (EU) cho phép các loại khí tài do liên doanh Ba Lan - Mỹ sản xuất được hưởng nguồn tài trợ của khối. Chuyến thăm diễn ra một tuần sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong đó đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Kết quả hội đàm cho thấy sự ủng hộ đối với kế hoạch triển khai lực lượng Mỹ đồn trú thường trực tại Ba Lan.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, hai bộ trưởng quốc phòng đã ký tuyên bố chung về tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng. Trước đó, Lầu Năm Góc đã thông báo lựa chọn Ba Lan làm địa điểm đặt cơ sở bảo dưỡng mới cho hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 tại châu Âu. Động thái này nhằm nâng cao năng lực phòng không, phòng thủ tên lửa và khả năng sẵn sàng chiến đấu của NATO tại sườn phía Đông.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết hai bộ trưởng cũng đã thảo luận về xung đột tại Ukraine, đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ nhằm đạt được hòa bình bền vững tại quốc gia Đông Âu này.

Hải Đăng/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Ba Lan: Ukraine, Mỹ và Nga có thể đàm phán ngừng bắn tại UAE ngày 4/11
Thủ tướng Ba Lan: Ukraine, Mỹ và Nga có thể đàm phán ngừng bắn tại UAE ngày 4/11

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết các cuộc đàm phán sơ bộ về ngừng bắn giữa Ukraine, Mỹ và Nga có thể diễn ra tại Abu Dhabi, UAE (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) ngày 4/11, trong bối cảnh các bên tăng cường tiếp xúc ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Thủ tướng Ba Lan: Ukraine, Mỹ và Nga có thể đàm phán ngừng bắn tại UAE ngày 4/11

Thủ tướng Ba Lan: Ukraine, Mỹ và Nga có thể đàm phán ngừng bắn tại UAE ngày 4/11

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết các cuộc đàm phán sơ bộ về ngừng bắn giữa Ukraine, Mỹ và Nga có thể diễn ra tại Abu Dhabi, UAE (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) ngày 4/11, trong bối cảnh các bên tăng cường tiếp xúc ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Mỹ có tiến triển trong kế hoạch lập căn cứ quân sự tại Ba Lan
Mỹ có tiến triển trong kế hoạch lập căn cứ quân sự tại Ba Lan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/9 cho biết Washington và Warsaw đang đạt tiến triển trong kế hoạch thành lập 1 căn cứ quân sự thường trực mới của quân đội Mỹ tại Ba Lan, nhưng chưa thông tin về quy mô lực lượng.

Mỹ có tiến triển trong kế hoạch lập căn cứ quân sự tại Ba Lan

Mỹ có tiến triển trong kế hoạch lập căn cứ quân sự tại Ba Lan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/9 cho biết Washington và Warsaw đang đạt tiến triển trong kế hoạch thành lập 1 căn cứ quân sự thường trực mới của quân đội Mỹ tại Ba Lan, nhưng chưa thông tin về quy mô lực lượng.

Ba Lan đàm phán với Mỹ về việc xây dựng các căn cứ quân sự thường trực
Ba Lan đàm phán với Mỹ về việc xây dựng các căn cứ quân sự thường trực

VOV.VN - Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về việc thiết lập một số căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước Đông Âu này, nhằm duy trì sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ trong bối cảnh Lầu Năm Góc tiến hành rà soát lực lượng đồn trú tại châu Âu và cân nhắc điều chỉnh quân số trên khắp lục địa.

Ba Lan đàm phán với Mỹ về việc xây dựng các căn cứ quân sự thường trực

Ba Lan đàm phán với Mỹ về việc xây dựng các căn cứ quân sự thường trực

VOV.VN - Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về việc thiết lập một số căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước Đông Âu này, nhằm duy trì sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ trong bối cảnh Lầu Năm Góc tiến hành rà soát lực lượng đồn trú tại châu Âu và cân nhắc điều chỉnh quân số trên khắp lục địa.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ