Mỹ cam kết đảm bảo thành quả sau khi IS bị đánh bại

Hôm qua (16/01), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đã bị đánh bại. Tuyên bố của ông Pence đưa ra chỉ vài giờ sau khi nhóm khủng bố này nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công nhằm vào các binh sỹ Mỹ ở thành phố Manbij, miền Bắc Syria khiến 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một sự kiện do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức ở thủ đô Washington, Phó Tổng thống Mike Pence nhấn mạnh: "Nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, sự can đảm, hy sinh của các lực lượng vũ trang Mỹ, giờ đây chúng ta thực sự có thể bắt đầu chuyển giao cuộc chiến chống IS ở Syria cho các đối tác liên minh và chúng ta đang đưa các binh sỹ Mỹ về nước. Vùng lãnh thổ mà nhóm khủng bố này từng chiếm đóng đã bị phá hủy và IS đã bị đánh bại”.

Phó Tổng thống Mike Pence nói thêm rằng Mỹ sẽ vẫn ở lại khu vực để bảo vệ “các thành quả” mà liên minh chống IS tại Iraq và Syria đã giành được. Ông Pence không đề cập tới vụ tấn công binh sỹ Mỹ vừa xảy ra ở Syria, cho dù Tổng thống Donald Trump đã được thông báo vắn tắt sự việc trước đó vài giờ.

Trước đó, ngày 19/12/2018, ông Trump đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng Mỹ đã đánh bại IS tại Syria và đó là lý do duy nhất để các binh sỹ Mỹ hiện diện tại quốc gia Trung Đông này. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump còn tải một đoạn video trong đó nói rằng tất cả binh sỹ Mỹ tham chiến tại Syria sẽ trở về nước.

Trong khi đó, không ít nghị sỹ Mỹ theo đường lối cứng rắn đã cảnh báo rằng IS vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn và việc Mỹ quyết định rút quân khỏi khu vực có thể dẫn đến việc nhóm khủng bố này khôi phục lại.

Kể từ thời điểm đó, Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính quyền đã dịu giọng về việc rút binh sỹ Mỹ khỏi Syria. Đầu tháng này, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton tuyên bố là Washington sẽ không rút hết binh sỹ ở Syria nếu IS chưa bị đánh bại hoàn toàn và Mỹ không nhận được những sự bảo đảm từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, rằng Ankara sẽ không tấn công các tay súng người Kurd đã ủng hộ Washington trong cuộc chiến chống IS ở Syria.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi đang ở thăm Trung Đông cũng tuyên bố hôm 13/1 rằng, sứ mệnh của Mỹ trong khu vực vẫn giữ nguyên. Ông Pompeo gọi thông báo rút quân của Tổng thống Donald Trump là một “thay đổi chiến thuật”./.

