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Mỹ cấm phòng thí nghiệm Trung Quốc kiểm định thiết bị điện tử vào Mỹ

Thứ Sáu, 06:06, 30/10/2026
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VOV.VN - Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 29/10 đã bỏ phiếu thông qua quyết định cấm tất cả các phòng thí nghiệm tại Trung Quốc thực hiện kiểm định và chứng nhận thiết bị điện tử trước khi được phép lưu hành tại thị trường Mỹ.

Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm siết chặt kiểm soát công nghệ và thiết bị viễn thông có liên quan đến Trung Quốc, với lý do bảo đảm an ninh quốc gia.

Quyết định này mở rộng lệnh cấm năm 2025, vốn chỉ nhằm vào các phòng thí nghiệm thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc. Theo quy định mới, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ  sẽ không công nhận các cơ sở kiểm định tại những quốc gia không dành cho phòng thí nghiệm Mỹ quyền tiếp cận thị trường tương đương, trong đó có Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ Brendan Carr cho biết, trong năm 2025, có tới 82% thiết bị điện tử được kiểm định tại Trung Quốc, trong khi tỷ lệ kiểm định tại Mỹ chỉ khoảng 4%. Ông Carr cảnh báo các phòng thí nghiệm nước ngoài có thể tiếp cận thông tin kỹ thuật nhạy cảm trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường, làm gia tăng nguy cơ đánh cắp sở hữu trí tuệ và đe dọa an ninh mạng.

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Ảnh minh họa: AP

Song song với lệnh cấm, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ sẽ đơn giản hóa thủ tục phê duyệt đối với thiết bị được kiểm định tại Mỹ và các quốc gia được đánh giá là an toàn.

Đây là bước đi mới nhất của Washington nhằm hạn chế sự tham gia của Trung Quốc vào chuỗi cung ứng công nghệ Mỹ, sau các biện pháp kiểm soát thiết bị viễn thông của Huawei, ZTE, máy bay không người lái và bộ định tuyến mạng. Quy định mới không trực tiếp cấm bán các sản phẩm điện tử Trung Quốc, mà hạn chế việc sử dụng các phòng thí nghiệm tại Trung Quốc để đáp ứng yêu cầu kiểm định trước khi thiết bị được phép lưu hành tại Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
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